Královéhradeckému kraji nákup 200 000 respirátorů z USA nevyšel. Pokusí se je sehnat z Jihoafrické republiky

Hradec Králové Královéhradecký kraj 200 000 respirátorů objednaných v USA nedostane. Dodavatel kraji oznámil, že má zákaz jejich vývozu ze Spojených států. Za respirátory, které byly typu FFP2, kraj peníze dopředu nezaplatil. Kraj nyní zvažuje nákup respirátorů z Jihoafrické republiky.

V sobotu to řekl mluvčí kraje Dan Lechmann. Protože respirátorů a roušek na ochranu před nemocí COVID-19 je nedostatek, kraj se je snaží sehnat sám a nečekat na dodávky od státu.

Nákup respirátorů z USA za několik desítek milionů korun projednala rada kraje v pondělí. Objednávku kraj učinil v úterý. Původně kraj mínil, že by americké respirátory mohl dostat zhruba za týden.

Kraj nyní podle mluvčího zvažuje a prověřuje možnou nabídku na koupi respirátorů z Jihoafrické republiky. Byla by v podobném množstevním i finančním objemu jako zrušená dodávka z USA.

Kraj v pátek od státu dostal 23 400 respirátorů FFP2. Převzal si je ve skladu v Opočínku na Pardubicku. Šlo o respirátory z dodávky z Číny, kterou v pátek na pražské letiště dovezlo letadlo společnosti China Eastern.

Samotnému Královéhradeckému kraji se zatím podařilo koupit 1000 respirátorů typu FFP1, 300 respirátorů FFP2 a 117 000 roušek. Dále kraj darem získal 23 000 roušek od sdružení Život bez bariér z Nové Paky a od společnosti Medilab z Českého Meziříčí. Od státu kraj dříve obdržel 2912 respirátorů FFP2 a FFP3, které rozdělil mezi Fakultní nemocnici Hradec Králové, zdravotnickou záchrannou službu a krajské nemocnice.

Představitelé státu slibují, že v dalších dnech by do Česka měly letecky dorazit z Číny miliony roušek a respirátorů a dalších ochranných pomůcek. Hlavní část dodávky by měl z Číny dnes pozdě večer přivézt obří letoun Ruslan.