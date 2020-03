Vnitro chce v Číně koupit do 500 plicních ventilátorů. Zatím je na cestě 50 kusů

Praha Ministerstvo vnitra nakupuje v Číně kromě ochranných prostředků pro boj s epidemií koronaviru i stovky plicních ventilátorů, které pomáhají s dýcháním při těžkém zápalu plic. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) řekl, že dal pokyn k nákupu do 500 kusů. Zatím je na cestě 50 kusů, které obstarala v Číně skupina PPF miliardáře Petra Kellnera, uvedl.

Vláda dala pokyn k nákupu 200 plicních ventilátorů, 150 z nich mělo zajistit ministerstvo zdravotnictví. Podle Hamáčka je ale zdravotnictví nemá zaplacené, a může se proto stát, že je nedostane stejně jako v případě nákupů roušek a respirátorů.

„Svoje lidi, kteří to tam dělají, jsem poprosil, ať zajišťují plicní ventilátory. První, co se podařilo, jsme se dohodli s PPF, že koupí těch 50. Ty už koupili, ty máme, to je od PPF. A teď jsem dal pokyn, ať koupí úplně všechno do 500,“ uvedl. Nabídka thu podle něj dosahuje několika set přístrojů a je třeba reagovat rychle. I kvůli nízkému počtu ventilátorů si podle Hamáčka epidemie v Itálii vyžádala vysoký počet úmrtí a všechny státy se pokoušejí o jejich nákupy.

Podle pátečního vyjádření šéfa krizového štábu Romana Prymuly kontrola všeho potřebného pro zvládání epidemie ukázala, že Česko disponuje více přístroji, než se předpokládalo. Připraveno bude 400 ventilovaných lůžek s možným navýšením na 800, další přístroje by bylo možné přidávat. Do problémů by se sytém, který má být řízen z velína na ministerstvu zdravotnictví, začal dostávat při počtu 1500 těžce nemocných.

V zemi je zatím 925 potvrzených případů. Nikdo zatím onemocnění COVID-19 v Česku nepodlehl. Testů bylo od propuknutí epidemie provedeno přes 13 700. Problémy s nedostatkem ochranných pomůcek má vyřešit vzdušný most mezi Čínou a Českem, přes který má být dováženy nákupy ministerstva vnitra. To počítá s týdenními výdaji za miliardu korun. Premiér Andrej Babiš v pátek v souvislosti s dodávkami do Česka ocenil dobré vztahy prezidenta Miloše Zemana s Čínou, dnes v České televizi uvedl, že se osvědčily kontakty člena představenstva čínské společnosti CITIC Europe Holdings Jaroslava Tvrdíka.