Pár dní se na sebe lidé budou více usmívat, říká o výhře na MS sociolog Herzmann. „Pak převáží realita“

Lidovky.cz: Co s národem, jakým jsou Češi, dělá výrazný sportovní úspěch, jaký nyní sledujeme?

Úspěch to je. Byl by, i kdyby se nevyhrálo. A tou částí veřejnosti, kterou to zajímá, a to není celá populace, je to vnímáno jako povzbuzení a jako doklad, že jsme šikovní a schopní. A má to potenciál zlepšit celkové společenské klima.

Lidovky.cz: Tedy že se lidé začnou dívat na politickou či ekonomickou realitu z trochu jiného úhlu, pozitivněji?