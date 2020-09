Soud pravomocně osvobodil Perutku i Páleníka v kauze Správy státních hmotných rezerv a Viktoriagruppe

Praha Soud v úterý pravomocně osvobodil bývalé šéfy Správy státních hmotných rezerv (SSHR) Tomáše Perutku a Ondreje Páleníka. Obžaloba je vinila z mnohamilionové škody způsobené uzavřením smluvního dodatku s německou firmou Viktoriagruppe.

Zrušený rozsudek Perutkovi původně ukládal tříletou podmínku a také povinnosti uhradit SSHR 49,5 milionu korun. Podle odvolacího senátu ale skutek popsaný v obžalobě není trestným činem.



Perutka, který řídil SSHR z pozice místopředsedy, navrhl v roce 2012 firmě VG ukončení povinnosti hradit náklady na pronájem prázdné nádrže v centrálním tankovišti ropy v Nelahozevsi, což představovalo 4,9 milionu korun měsíčně. Na jaře 2013 pak předal novému předsedovi SSHR Páleníkovi k podpisu smluvní dodatek, jenž povinnost fakticky zrušil. Podle obžaloby se tak muži dopustili zneužití pravomoci a porušení povinnosti při správě cizího majetku.



„Odvolací soud zastává názor, že jednání obžalovaného inženýra Perutky v žádném ohledu nepřekročilo trestněprávní rovinu,“ konstatoval soudce Martin Zelenka z pražského vrchního soudu.

Perutka se hájil mimo jiné tím, že musel zajistit dostupnost nádrže. Bezpečnostní rada státu totiž schválila pro SSHR úkol nakoupit 100 tisíc tun ropy. Zelenka jeho obhajobu označil za logickou. Muži uvěřil, že motivem jeho počínání bylo zabezpečit vyčištěnou skladovací kapacitu na uskladnění pohonných hmot. „Nákup hmot je třeba předpřipravit a zajistit. Je to časově náročný proces. V mezidobí byla plánována revize a oprava předmětného zásobníku,“ podotkl soudce.

„Na různých pozicích státní správy jsem působil déle než 30 let. Snažil jsem se podle svého nejlepšího vědomí a svědomí pracovat ve prospěch této země, ne k její škodě. Nerozhodoval jsem se zpupnou arogancí, ale vždy po poradě se svými kolegy a odborníky,“ řekl Perutka v úterní v závěrečné řeči. I v tom mu dal Zelenka zapravdu. „Nejednal svévolně, ale na základě podkladů pracovníků, kteří měli výrazně větší zkušenosti s danou problematikou,“ uvedl.

Ohledně Páleníka odmítl soud úvahy, že by muž postupoval ledabyle. Připomněl, že když nastoupil do funkce, byla už povinnost platit pronájem nádrže zrušena. Páleník podle soudce podepsal jen deklaratorní dodatek.

„Přiznám se, že mě to úplně uráží, co tu padá. Jsou to vylhané věci. Celý život jsem pracoval pro tento stát,“ řekl k tomu voják Páleník, který byl v jiné kauze zneužití Vojenského zpravodajství potrestán 2,5 letou podmínkou a osmiletým zákazem činnosti ve zpravodajských službách a bezpečnostních sborech. Dodal, že na práci, kterou odvedl v SSHR, je hrdý.

Páleníka osvobodil už původní rozsudek pražského městského soudu, státní zástupce Tomáš Minx však trval na mužově vině a potrestání. Žádal, aby se případ obou bývalých šéfů vrátil k dalšímu projednání. Mužům hrozilo pět až 12 let vězení, Minx pro ně chtěl tresty v dolní polovině sazby.

„Vzhledem ke způsobené škodě je uvedené jednání velmi závažné. Byly dotčeny nikoliv subjektivní zájmy, ale zájmy celé České republiky a široké veřejnosti. Jednání je společensky nebezpečné právě proto, na jakém úřadu k němu došlo,“ konstatoval Minx. Podle něj německá firma Perutku „převezla“. „Panu Perutkovi mám za zlé to, že měl za tři čtvrtě roku spoustu možností, aby tu situaci napravil. Pan Páleník pak zaříznul to, aby SSHR zpětně vymáhala po Viktoriagruppe to, co Viktoriagruppe měla platit,“ prohlásil.

SSHR požadovala jakožto poškozená po obou mužích celkovou částku 245 milionů korun. Trestní soud ji s nárokem odkázal do civilního řízení.