Slovenští Romové uspěli ve Štrasburku. Mají nárok na statisícová odškodnění za brutální zásah policie

Bratislava Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku přiznal odškodnění dvěma slovenským Romům, kteří se na něj obrátili kvůli kontroverznímu policejnímu zásahu z června 2013 a kvůli tomu, že ho úřady řádně nevyšetřily. Podle soudu byl v jejich případě porušen zákaz mučení nebo nelidského zacházení a zákaz diskriminace. Na Slovensku přitom už třetí rok pokračuje proces s několika Romy zbitými při této razii kvůli křivé výpovědi a svědectví, připomínají slovenská média.

V romské osadě v Moldavě nad Bodvou, která leží nedaleko Košic, 19. června 2013 zasahovaly desítky policistů. Jeden z mužů, který se později obrátil na soud ve Štrasburku, vypověděl, že ho spoutali, vytáhli před dům, bili obušky, kopali a použili proti němu elektrošoky. Policie uvedla, že byl podezřelý ze spáchání trestného činu souvisejícího s výtržnictvím. Protože se nechtěl nechat odvést, použila proti němu donucovací prostředky, jako jsou hmaty, chvaty, údery, kopy a pouta. Znalecký posudek o rok později konstatoval, že muž při zásahu utrpěl zlomeninu žebra a dostal obuškem ránu přes záda. Podobné to bylo v případě druhého Roma.



Porušení lidských práv

Portál aktuality.sk píše, že policie tvrdí, že šlo o běžnou pátrací akci, a to přesto, že se jí účastnilo i 15 členů rychlé zásahové jednotky, a zůstali po ní zranění lidé i zničený majetek. Policie razii nedokázala pořádně vysvětlit a slovenské úřady doposud stížnosti na špatné zacházení ze strany policistů odmítaly. Naopak slovenská ombudsmanka Mária Patakyová poukazovala na to, že se policie dopustila porušení lidských práv. Nejasnosti kolem kontroverzního zásahu přerostly do jedné z největších kauz vlády bývalého sociálnědemokratického premiéra Roberta Fica a působení někdejšího ministra vnitra Roberta Kaliňáka.

Agentura SITA napsala, že na Evropský soud pro lidská práva se kvůli tomuto případu obrátilo celkem deset obětí policejní razie. Dvěma z nich má slovenský stát vyplatit odškodnění ve výši 20 000 eur (asi 524 300 korun) pro každého, má také uhradit soudní výlohy.

Rozsudek štrasburského tribunálu, který je orgánem Rady Evropy, přivítaly lidskoprávní organizace. Podle Lýdie Šuchové z občanského sdružení Equity, jehož cílem je pomáhat znevýhodněným skupinám obyvatelstva, „přináší dlouho očekávanou spravedlnost zbitým obyvatelům Moldavy nad Bodvou“. „Po sedmi letech boje se státem, kdy se z obětí stali viníci, svítá naděje, že současné soudní procesy (kvůli křivé výpovědi a svědectví - pozn. ČTK) s poškozenými ... skončí a ti si budou moci vydechnout,“ uvedla.

Pro slovenskou prezidentku Zuzanu Čaputovou rozsudek potvrzuje pochybnosti, jaké zásah v Moldavě nad Bodvou od počátku provázel. „Občané potřebují policii důvěřovat, a proto je nutné, abychom měli nezávislou policejní inspekci, která by vyšetřovala podezření z nezákonného jednání policistů,“ řekla prezidenta.