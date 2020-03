Soud potvrdil mladíkovi 18 let vězení za vraždu bývalé přítelkyně

Praha Devatenáctiletý Daniel Miarko si odpyká 18 let vězení za to, že loni na Plzeňsku ubodal svou bývalou spolužačku. Trest mu v úterý potvrdil pražský vrchní soud, který zamítl jeho odvolání. Motivem vraždy byla msta za to, že dívka neopětovala mladíkovy milostné city. Rodině své oběti musí Miarko uhradit pět milionů korun za způsobenou újmu.

Obhájci zpochybňovali, že byl Miarko v době činu příčetný, a usilovali o to, aby ho soud poslal do detenčního ústavu namísto do vězení. „V žádném případě není na místě upustit od potrestání u takto závažného, připraveného, promyšleného trestného činu a nařídit toliko zabezpečovací detenci,“ reagoval předseda odvolacího senátu Martin Zelenka.

„Je nepochybné, že pan obžalovaný určitou duševní poruchou trpí, leč to podle našeho názoru nemá takový vliv na jeho jednání, že by bylo možné dospět k závěru o snížení jeho ovládacích schopností,“ dodal. Miarko se v úterý před soudci k činu nevyjádřil, dříve se k němu však přiznal. Vraždu předem plánoval a tři dny před činem se svěřil se svým záměrem kamarádovi, který věc neohlásil. V den dívčiných 18. narozenin se pak Miarko nechal uvolnit z vyučování ve škole a odjel do Zdemyslic, kde dívka bydlela s rodiči. Nejprve se přesvědčil, že v domě nikdo není, a poté na svou oběť čekal na nádraží a následoval ji s dvěma noži za pasem domů, kde ji překvapil na chodbě. Za plánovanou vraždu bývalé přítelkyně dostal mladík u soudu v Plzni 18 let vězení. Neopětovala mu city Dívka ho poslala pryč a otočila se k němu zády. Miarko ji v tom okamžiku chytil pod krkem a strhl na podlahu, kde jí zasadil čtyři rány do hrudníku. Poté odešel a rozeslal svým příbuzným zprávy o tom, co udělal. Matka ho vyzvedla a předala policii. Miarko se s dívkou seznámil na střední škole, kde chodili do stejné třídy. Nejprve spolu kamarádili, dívka pak ale odmítla jeho milostné návrhy a Miarko se kvůli tomu pokusil o sebevraždu jedem na krysy. Po měsíčním pobytu na psychiatrii změnil školu, o dívku ale dále usiloval. Dívčina kamarádka proto s jejím vědomím sdělila Miarkovi informaci, že si dívka našla přítele. Nebyla to pravda, dívka pouze chtěla mít od svého pronásledovatele konečně klid. Miarko ale reagoval tak, že „když ji nemůže mít on, nebude ji mít nikdo“, a rozhodl se vraždit. Miarkovi hrozilo až 20 let za mřížemi. Polehčující okolností bylo jeho doznání a to, že vraždu spáchal v době, kdy byl teprve čtyři měsíce plnoletý.