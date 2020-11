Soud předal předražování jízdného taxikáři magistrátu, potvrdil korupci

PRAHA Pražský městský soud předal magistrátu případ taxikářů, kteří předražovali jízdné. Podle odvolacího senátu totiž díky novele trestního zákoníku, která upravuje hranici nepatrné škody nespáchali trestný čin, mohlo by jít ale o přestupek. Soud však zároveň uložil obžalovaným podmínky za to, že upláceli úředníka magistrátu, který jim za to poskytl informace o kontrolách taxislužeb. Rozsudek je pravomocný.

Michal Šotola, Giovanni Piscicelli Taeggi a Zdeněk Ponert podle obžaloby od dubna do listopadu 2015 zákazníkům účtovali mnohonásobně vyšší jízdné, než nařizuje magistrát. Další obžalovaní, Pavel Jelínek a Luboš Zdeněk, podle spisu organizovali výběr úplatků od taxikářů pro úředníka Luďka Šmejkala, který tehdy pracoval jako referent v oddělení pro kontrolu taxislužby. Ponert jako jediný z korupce obžalován nebyl.

Poslední obžalovaný taxikář, Valentin Záruba, který v průběhu hlavního líčení zemřel, peníze muži předával. Šmejkal pak Zárubovi podle spisu poskytl informace o plánovaných kontrolách, které Jelínek rozesílal dál. Obvodní soud pro Prahu 1 loni taxikářům uložil za podvod kvůli předražování a korupci podmíněné a peněžité tresty. V mezidobí ale začala platit novela trestního zákoníku, podle které je hranice pro posouzení skutku jako trestného činu stanovena na 10 000 korun, dříve byla částka poloviční. Šotola, Taeggi a Ponert ale způsobili škodu nižší. Šest let za mřížemi pro Dvořáka, čtyři roky pro Rittiga. Státní zástupce žádá tresty v kauze pražských jízdenek Odvolací senát ve středu proto část, která se týkala předražování, předal do přestupkového řízení. Zároveň ale všechny obžalované kromě Ponerta odsoudil za korupci. „Shledali jsme důvod k tomu, abychom tresty zharmonizovali mezi obžalovanými podle míry závažnosti,“ uvedl k tomu soudce. Šotolovi a Taeggimu uložil patnáctiměsíční podmínku s odkladem na dva roky, Zdeňkovi roční podmínku. Jelínka soud potrestal dvouletou podmínkou, úředníku Šmejkalovi, jehož jednání vylo podle soudu nejzávažnější, uložil soud tříletý podmíněný trest. Všichni také musí zaplatit peněžité tresty od 10 000 do 60 000, soud jim uložil i několikaleté zákazy činnosti. Taxikáři vinu odmítají. V minulosti přiznali, že vyšší jízdné účtovali, hájili se ale tím, že zákazník vždy o ceně věděl dopředu a souhlasil s ní. Cenu navyšovali podle svých slov například proto, aby pokryli náklady na zpáteční cestu. Loni také upozorňovali na to, že se naposledy magistrátem stanovená maximální cena zvýšila před 12 lety. Letos se cena za kilometr zvýšila z 28 na 36 korun.