Soud zamítl dovolání aktivistů z Kliniky. Majitel budovy požádá o exekuci, v objektu plánuje zřídit kanceláře

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) požádá exekutora o vyklizení budovy bývalé plicní kliniky v Jeseniově ulici v Praze 3, kterou před čtyřmi lety obsadili squatteři. Nejvyšší soud totiž zamítl dovolání, kterým se aktivisté z Autonomního sociálního centra Klinika dožadovali možnosti setrvat v budově. uvedla mluvčí SŽDC Kateřina Šubová. SŽDC je majitelem objektu a plánuje prostory zrekonstruovat na kanceláře.

„V okamžiku, kdy poslali dovolání na Nejvyšší soud, tak se i zastavil výkon exekuce. My se v tuto chvíli obrátíme na soudem stanoveného exekutora a obnovíme výkon rozhodnutí. Budeme trvat na vyklizení budovy,“ řekla Šubová. Exekutor bude následně jednat se zástupci Kliniky a případně požádá policii o spolupráci. Aktivisté v minulém týdnu požádali o schůzku se zástupci SŽDC. V tom jim bylo podle Šubové vyhověno a v tomto týdnu se s nimi setká generální ředitel.



Na facebookovém profilu aktivisté minulý týden oznámili, že chystají ústavní stížnost. Ta by podle nich mohla mít odkladný účinek. Rekonstrukce domu pro kanceláře geodetů je podle aktivistů ekonomicky nevýhodná. Za hlavní argument pro setrvání v budově považují činnost autonomního centra, které je podle nich místem svobody, solidarity a alternativy. Klinika pořádá přednášky, koncerty, dílny či jazykové kurzy. V minulosti se stala terčem útoku žhářů zřejmě ze strany extremistů, policie však případ odložila kvůli důkazní nouzi.

Loni v lednu soud rozhodl, že aktivisté musí budovu vyklidit a uvolnit majiteli. Rozhodnutí potvrdil o několik měsíců později odvolací pražský městský soud a aktivisté měli budovu opustit do poloviny října. Klinika zůstala stále v provozu a aktivisté se dovoláním obrátili na Nejvyšší soud, který v únoru odložil výkon soudního nařízení do doby, než rozhodne ve věci sporu. Odklad platil do rozhodnutí, které podle justiční databáze padlo 2. října.

Opuštěnou budovu obsadili aktivisté na konci roku 2014. Smlouva o výpůjčce, kterou poté se státem uzavřeli, už vypršela. SŽDC získala objekt od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Do objektu chce po rekonstrukci přestěhovat část svých zaměstnanců. Proto se soudně domáhala vyklizení.

Aktivisté se bránili tvrzením, že požadavek je v rozporu s dobrými mravy a že státní organizace s budovou nakládaly nehospodárně. Chtěli se dohodnout na užívání budovy alespoň do její plánované rekonstrukce. Podle verdiktu pražských soudů byla smlouva o výpůjčce na dobu určitou a aktivisté neměli žádný pevně daný nárok na její prodloužení.