Soukromý email překvapil politickou scénu. Nebudu pracovat ve straně plné kre**nů, napsala pirátka

PRAHA Soukromá korespondence bývalé šéfky pražského zastupitelského klubu Pirátů Michaely Krausové a jejího přítele a šéfa pirátských poslanců Jakuba Michálka se dostala do nepovolaných rukou. Kvůli tomu se na veřejnosti objevil email, v němž si Krausová nebrala servítky a hojně nadávala na konto vlastní strany. Zpráva z minulého týdne se tak stala středem veřejného posměchu.

Z informací jako první přišel server Novinky.cz. „Ať si políbí pr*el zas**ná pí*a a přestane argumentovat stanoviskem, který jsme kvůli její svaté válce s Magdalénou museli kvůli damage control napsat. Nevím, co si s ní Martina (ne)domluvila. Já s tímhle končím. Ve straně plné kre**nů, kteří mají větší slovo než normální lidi, pracovat nebudu,“ psala v emailu tehdejší předsedkyně pražského klubu pirátských zastupitelů Krausová.

Stojí za tím volba nového poradce primátora

Celý problém vznikl podle serveru kvůli výběrovému řízení na post poradce pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti), kdy se kolegové ve straně nemohli shodnout na způsobu jeho zvolení.

Krausová svým peprným výrokem mířila na neúspěšnou kandidátku Pirátů do Evropského parlamentu a zároveň manželku poslance Lukáše Koláříka Janu Koláříkovou, která měla zveřejnění inzerátu na poradce primátora na starosti.

„Míša Krausová to trochu přepálila. Na druhou stranu to chápu, protože mail byl určený pro jejího přítele, ne pro mě. To, že jsem ho dostala já, bylo vlastně nedopatřením. Myslím, že pokud používá vulgarismy a neumí se chovat, tak to není můj problém, ale její,“ reagovala Koláříková.



Výběrové řízení na poradce primátora v oblasti komunikace je podle tiskové mluvčí primátora Martiny Vackové, o které je v e-mailu také zmínka, již uzavřeno a jeho výsledky zveřejní Piráti na fóru. Vulgární prohlášení ze strany Krausové Vacková odmítla komentovat.

Smáli se i další politici

Výstižně soukromou komunikaci Pirátů popsal i šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek: „V KDU-ČSL se oslovují ‚sestro, bratře‘. V ČSSD jsou zase ‚přátelé‘, komunisté jsou ‚soudruzi‘. Teď už také víme, jak si říkají v pirátské straně,” napsal Kalousek na Twitter.

Krausová zpětně lituje svých ostrých výroků. „Šlo o mé zkratkovité a emočně vypjaté vyjádření v mé osobní konverzaci, které se může stát každému a které mě mrzí, ale nic to nemění na mém nasazení pracovat pro stranu a dělat dobré věci, jako třeba v poslední době bylo vypovězeni smlouvy s Pekingem,“ napsala serveru Novinky.cz.