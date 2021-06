14. června 2021 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Domov

Praha Stačila jediná, byť úspěšná nominace. Emoce vzbuzovala Hana Lipovská ještě před tím, než usedla do Rady České televize poté, co ji do kontrolního orgánu veřejnoprávní televize nominovala Česká biskupská konference (ČBK). Právě v jejích řadách to kvůli mladé ekonomce nyní vře.

Šéf České televize Dvořák podal trestní oznámení na radní Lipovskou, chce ochránit své jméno i ČT Proti sobě se v názorovém sporu staví dva prakticky nejvyšší představitelé církve v Česku: arcibiskupové Dominik Duka a Jan Graubner. První jmenovaný v době nominace Lipovské ČBK předsedal, druhý ji vede nyní a vyzývá vlastní nominantku k rezignaci.