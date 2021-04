SSHR vypsala zakázku na dalších 5,6 milionu testů na koronavirus do škol, zatím se zaregistrovalo 32 firem

Praha Správa státních hmotných rezerv (SSHR) vypsala zakázku na dalších 5,6 milionu antigenních testů na koronavirus do škol. V úterý to řekl její předseda Pavel Švagr. Upravenou specifikaci, která určuje, jaké druhy testů pro školy mohou být poptávány zaslalo ministerstvo zdravotnictví správě až v pondělí.

V dynamickém nákupním systému se podle Švagra zaregistrovalo celkem 32 firem, které nyní mají deset dní na podání nabídky. Následně se uskuteční vyhodnocení a podpis kupní smlouvy. Vzhledem k tomu, že už není nouzový stav, nelze tento termín zkrátit, uvedl.



„Jestli mají být testy podle ministerstva školství v našich skladech kolem 3. května, tak to bude hodně natěsno. Vítězná firma bude mít na dodání testů zhruba týden,“ řekl v úterý Švagr. V předchozích zakázkách poptávala správa výlučně testy z přední části nosu. V minulých dnech však ministerstvo zdravotnictví specifikaci upravilo a bylo pouze požadováno, aby testy byly neinvazivní, tedy s jiným odběrem než z nosohltanu. Specifikace z minulé středy, podepsaná novým ministrem Petrem Arenbergerem (za ANO), počítala s testy z přední části nosu, ale také z dutiny ústní, ze zadní části dutiny ústní, ze stolice či ze sputa, tedy hlenu.



Petr Arenberger @PArenberger I já jsem zděšen, že by si někdo mohl myslet, že jsem povolil rektální testování dětí. https://t.co/harsbAXEZ2 oblíbit odpovědět

Server Neovlivni.cz v pondělí napsal, že novou specifikaci, především možnost testů ze stolice, kritizoval ministr školství Robert Plaga (za ANO). Arenberger v pátek na tiskové konferenci změnu specifikace potvrdil, uvedl ale, že ministerstvo posílá SSHR ještě další upřesnění. V něm vypadly testy ze zadní části dutiny ústní, ze stolice a z hlenu. „I já jsem zděšen, že by si někdo mohl myslet, že jsem povolil rektální testování dětí,“ uvedl v pondělí na twitteru Arenberger.



Ministr školství minulý týden řekl, že SSHR má zajistit nákup dalších antigenních testů na covid pro školství do konce školního roku. Kabinet podle něj schválil rámec pro nákup 14,4 milionu testů, což by mělo stačit. Minulý týden rozvezli hasiči ze skladů SSHR do krajů pro školy 4,1 milionu dříve dodaných testů na covid. Do škol zamířilo 2,6 milionu antigenních testů od společnosti Lepu a 1,5 milionu dosud dodaných testů od společnosti Singclean. Oboje jsou vyrobeny v Číně.

Deník N v pondělí upozornil, že společnost Masanta, která měla dodat do 12. dubna do Česka dalších 3,5 milionu testů, dodala do stanoveného termínu pouze zhruba dva miliony. Švagr webu řekl, že dodavatele čeká pokuta, která činí půl procenta z ceny každého nedodaného výrobku za jeden den. Na dodávky do škol by ale záležitost neměla mít žádný vliv. „Podle informací od dodavatele by měl testy dovézt do našeho skladu během středy,“ řekl v úterý Švagr.

Švagr v úterý dále uvedl, že hasiči během dne do krajů pro školy také rozváží 12,6 milionu zdravotnických roušek, které podle dřívějšího Plagova vyjádření budou bezúplatně k dispozici základním školám pro děti ze sociálně slabších rodin nebo pro případ, že děti zapomenou ochranu dýchacích cest doma či dojde k jejímu poškození.



Do lavic se v pondělí vrátili žáci prvního stupně základních škol. Prezenční výuku obnovily také speciální školy a znovuotevřely se i školky, zatím ale jen pro předškoláky. Podmínkou prezenční výuky je pravidelné testování. Školy se zatím neotevřely kvůli špatné epidemické situaci na Děčínsku, kde byl termín odsunut o týden.



Například vedení Olomouckého kraje oznámilo, že kraj bude požadovat dodání jiných antigenních testů určených pro testování dětí ve školách. Kraj obdržel na tyto účely minulý týden čtvrt milionů test typu Singclean. Podle hejtmana Josefa Suchánka (Piráti a STAN) však nejsou pro samotestování dětí praktické.