‚Stará dobrá demokracie.‘ Trikolóra, Soukromníci a Svobodní půjdou do voleb společně

Praha Trikolóra, Strana soukromníků ČR a Strana svobodných občanů budou společně kandidovat v podzimních sněmovních volbách. Ve čtvrtek podepsaly dohodu o dlouhodobé spolupráci. Jejich předsedové to ve čtvrtek oznámili na společné tiskové konferenci.

Předseda Trikolóry Václav Klaus mladší řekl, že teprve podle podoby nového volebního zákona se rozhodnou, zda vytvoří volební koalici či zda bude kandidovat jedna ze stran a ostatní ji podpoří.

Strany chtějí podle svých představitelů voličům „nabídnout alternativu k současnému levicovému a protinárodnímu směřování české politiky“, uvedli. „Jsem rád, že se spojují tři nesocialistické strany, které vidí řešení ve staré dobré demokracii, v kapitalismu, v národním státu,“ řekl Klaus.

Předseda Svobodných Libor Vondráček věří, že společná spolupráce zabrání tomu, aby propadly hlasy pravicových voličů, kteří nyní nejsou ve Sněmovně zastoupeni. Je to podle něj poprvé, co se strana ve volbách do Sněmovny rozhodla s někým spojit. „Chceme prosadit antibyrokratickou revoluci, znovu nastartovat českou ekonomiku opřenou právě o houževnatost českých, moravských a slezských podnikatelů a odstranit diskriminaci živnostníků vůči fabrikám a nadnárodním řetězcům,“ uvedl Petr Bajer, předseda Soukromníků.

Podle Klause je společné uskupení otevřeno i pro další subjekty. Volební kampaň chce vést v ulicích i na sociálních sítích. Přinášet podle něj budou taková témata, která budou zajímavá i pro média.

V jaké podobě strana do podzimních voleb vstoupí, bude podle Klause záležet na konečné podobě nového volebního zákona. Ten musí politici upravit poté, co část jeho znění zrušil Ústavní soud. Uskupení je podle Klause připraveno kandidovat v koalici i jako jedna strana s podporou dalších subjektů. On sám se bude o hlasy voličů ucházet v Praze.

Podle společné tiskové zprávy chtějí strany hájit českou korunu, svobodu, kapitalismus. „Stát jsou lidé, ekonomika stojí na spontánních aktivitách svobodných lidí,“ uvedli. Chtějí také změnit vládní strategii v boji proti covidu-19.

V minulých sněmovních volbách jako jediná samostatně kandidovala Strana svobodných občanů. Od voličů dostala 1,56 procenta hlasů. Strana soukromníků ve volbách v roce 2017 podporovala ODS, která získala 11,32 procenta hlasů. Trikolóru založil tehdejší poslanec ODS Klaus mladší v roce 2019 poté, co byl vyloučen z ODS i jejího poslaneckého klubu.