Okamura: Občané pochopili, že Trikolora je programové ‚béčko‘ ODS. S extremisty nechce vyjednávat

Úspěch po vyhlášení výsledků krajských a senátních voleb slaví i předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomio Okamura. Ten serveru Lidovky.cz v rozhovoru řekl, že považuje za úspěch, že hnutí získalo v krajských volbách zhruba dvojnásobný počet zastupitelů oproti minulým volbám, i když namísto deseti krajů uspělo jen v devíti.

Lidovky.cz: Jak hodnotíte výsledek voleb?

Jsme na čtvrtém místě, v podstatě výsledek krajských voleb kopíruje ten z voleb do poslanecké sněmovny. Řekl bych, že pro nás to dopadlo celkem úspěšně. Měli jsme 18 krajských zastupitelů, teď jich budeme mít přibližně jednou tolik, což znamená stoprocentní nárůst. Jsem spokojený.



Lidovky.cz: Čím jste podle vás oslovili voliče?

Když se podíváme čtyři roky zpět, SPD bylo úplně nové hnutí. Pamatuji si tu atmosféru, když spousta voličů ani pořádně neznala přesný název SPD. Řekl bych, že nyní je to především díky tomu, že se občané seznámili s naším programem, už ví, co prosazujeme, a že náš program je postaven na tom, že slušný člověk je u nás na prvním místě – výsledek? Stoprocentní nárůst v počtu krajských zastupitelů.

Lidovky.cz: Říká se, že krajské a senátní volby jsou testovacími volbami, tedy, že ukazují, jak si jednotlivé strany u voličů stojí…

S tím souhlasím. Jak jsem již zmínil, před čtyřmi lety v krajských a senátních volbách jsme získali 18 mandátů, následně rok poté při sněmovních volbách jsme získali téměř jedenáct procent. Řekl bych, že to o něčem svědčí a věřím, že pro nás budou sněmovní volby stejně tak úspěšné.

Navíc, když vezmeme ještě v potaz fakt, že většina z devíti parlamentních stran kandidovala v různých koalicích a navíc tam kandiduje mnoho subjektů, které v parlamentních volbách vůbec kandidovat nebudou, tak je jasné, že ty hlasy se rozpočítávají pak trochu jinak. U těch hlavních stran to minimálně ukazuje na to, která strana má vysokou pravděpodobnost se dostat do sněmovny a s jakým úspěchem, což vidíme i nyní – jsou strany, které jsou jasně přes pět procent a pak jsou ty, které mohou mít při sněmovních volbách problémy.

Lidovky.cz: Vraťme se zpět k současným volbám. Nyní se budou řešit povolební vyjednávání, s kým by SPD do koalice odmítla jít?

My jsme už před volbami jasně deklarovali, že na prvním místě je pro nás prosazování programu. Budeme rádi spolupracovat s každou stranou, která ho pomůže prosazovat i na základě nějakých vyjednaných kompromisů. Dalším kritériem je také to, že v potenciálních koaličních partnerech nesmí být žádní politici, kteří mají korupční minulost nebo například zastávají extrémní názory.

Lidovky.cz: Extrémní názory jakého typu?

Třeba legalizaci drog. To jsou zkrátka naše pravidla, přes která jít nechceme.

Lidovky.cz: Hnutí SPD má už zkušenost s koalicí v Ústeckém kraji. Jak byste ji zhodnotil?

Jsem za to rád, bylo to v podstatě jediné místo, kde jsme mohli ukázat, jak to vypadá, když SPD má odpovědnost za vládnutí. Vedli jsme si dobře. Před nástupem SPD se tam například odehrála korupční kauza zvaná ROP Severozápad, ve spojitosti s ní bude nyní probíhat soud s politiky ODS a ČSSD, kterým hrozí až 16 let vězení za rozkrádání veřejných stamilionů. A právě po nástupu SPD žádná takový korupce neudála; navíc se nám podařilo zachránit nemocnici v Rumburku, kde byla ohrožena zdravotní péče pro 50 tisíc občanů. Rádi bychom navázali tam, kde jsme přestali, ale to už záleží na jednání.

Lidovky.cz: Často se ve spojitosti s SPD mluví také o Trikoloře Václava Klause mladšího, která údajně uštipuje vaše voliče. Jak to vnímáte?

Nemyslím si to.

Lidovky.cz: Proč?

Ukázalo se, že máme lepší volební výsledek, než před čtyřmi roky, což dokazuje, že to není pravda. Řekl bych, že občané pochopili, že Trikolora je programové „béčko“ ODS a v podstatě s SPD programové přesahy nemá.

Lidovky.cz: Nemá?

Ne, tak třeba, že Trikolora odmítá referendum, nechce vystoupení z Evropské unie, nesouhlasí s přímou volbou prezidenta, dokonce chce zrušit i minimální mzdu, což by způsobilo přísun zahraničních dělníků do ČR na úkor našich českých pracujících. Podle mě se tak ukázalo spíš to, že Trikolora vzala hlasy voličů ODS. Nás to ve výhledu na sněmovní volby rozhodně neoslabilo, posílili jsme.