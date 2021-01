Na Okamurovou misi do Afghánistánu mohli zaútočit islamisté. Kvůli bezpečnosti z ní sejde

Praha Ministerstvo zahraničí varovalo poslance, kteří měli v únoru vycestovat na několikadenní návštěvu Aghánistánu, před nestavilní bezpečnostní situací v zemi. Podle informací serveru Lidovky.cz je hlavním důvodem hrozba útoků islamistů. Zrušení cesty potvrdil poslanec Tomáš Vymazal (Piráti).

„Za ministerstvo zahraničních věcí jsme cestu z bezpečnostních i epidemiologických důvodů v tuto chvíli nedoporučili. Situace v Afghánistánu není příznivá. Vládní složky jsou častým cílem extremistů,“ uvedla Zuzana Štíchová, mluvčí ministerstva zahraničí s tím, že rozhodnutí je na poslancích. Dle důvěryhodného zdroje serveru Lidovky.cz, který je obeznámený s detaily cesty, se mise odkládá. „Okamura si to včera večer rozmyslel,“ dodal zdroj.

Původně měl delegaci vést místopředseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD), který je od loňska předsedou Meziparlamentní skupiny ČR - Afghánská islámská republika. Dále se jí měli zúčastnit poslanci Tomáš Vymazal (Piráti) a Stanislav Berkovec (ANO). Politiky měla doprovázet i skupina podnikatelů.

Důležitou roli v obratu sehrálo právě varování české diplomacie. Redakci se podařilo získat kopii dopisu adresovaného Okamurovi. „Musím vás upozornit na značné bezpečnostní riziko, které cesta do Afghánistánu v tuto chvíli pro Vás a podnikatelskou delegaci může představovat. Vládní představitelé a jejich bezpečnostní složky jsou cílem útoků různých extremistických složek. Riziko představuje i epidemiologická situace,“ upozornil Okamuru Martin Tlapa, náměstek ministra zahraničí, který má na starosti řízení sekce mimoevropských zemí, ekonomické a rozvojové spolupráce.

V dopise zároveň dodal, že se jedná o perspektivní region. „Ministerstvo a náš zastupitelský úřad jsou připraveni se podílet na přípravě vaší cesty a napomoci k jejímu úspěchu. Doporučujeme však dobře zvážit termín cesty s ohledem na bezpečnostně-logistickou část,“ uvedl náměstek.

Okamura si riziko případného útoku na delegaci nechtěl vzít na odpovědnost. „Náhle se změnila situace. Včera u italské ambasády vybuchlo auto. Navíc hotel Serena, kde mohou cizinci v Kábulu jedině spát, se nachází mimo zelenou zónu. I tam je bezpečnostní hrozba. Jako vedoucí delegace jsem za cestu odpovědný. Včera u mě seděl afghánský velvyslanec. Shodli jsme se, že to musíme odsunout,“ reagoval pro server Lidovky.cz Okamura. Potvrdil, že mu cestu nedoporučila ministerstva zahraničí ani obrany.

„Chceme se vrátit na tyto trhy. Nejde jen o zbraně. Zajímá mě doprava. Ideálním cílem je vrátit české dopravní prostředky do Kábulu, kde v 80. letech jezdily. Dodnes na to tam vzpomínají. Zájem o to mají,“ slibuje si Okamura. Odloženou cestu mají nahradit videokonference, v rámci které mají vystoupit i představitelé afghánské strany.



„Je to odloženo nejdříve na květen. Včera jsem se na tom dohodli na schůzce s panem Okamurou a Berkovcem, kde byl i afghánský velvyslanec a zástupce obchodní komory,“ řekl serveru Lidovky.cz poslanec Vymazal.



Před cestou podle něj údajně varovala i armádní rozvědka. „Mám informace od pana Okamury, který je má zase snad o vojenské rozvědky. Jde o to, že v Afghánistánu se s odchodem amerických sil budou střídat i složky, které mají zajišťovat bezpečnost takovýchto návštěv. Tím pádem nám nedokážou zajistit bezpečnost. Nedokáží ani říci, kdo by to měl mít na starosti,“ řekl serveru Lidovky.cz Vymazal s tím, že delegace měla mít celkem třicet osob.



Černochová: Podivný výlet v ještě podivnějším složení

Okamurova cesta však budila pozornost od počátku. Jako první na ni poukázala šéfka sněmovního výboru pro obranu Jana Černochová (ODS).

„V době, kdy jsou všechny zahraniční cesty poslaneckých delegací zrušené, je to velmi podivný výlet v ještě podivnějším složení. Nechápu, co má být jeho účelem, zvlášť s ohledem na to, že místopředseda Okamura dlouhodobě požaduje stažení našich vojáků z Afghánistánu, kteří tam působí na podporu tamní vlády a stability země,“ napsala serveru Lidovky.cz Černochová.

Okamura, který je znám protiislámskou rétorikou, uvedl, že jde o politicko-obchodní misi. Cílem je podpora českých vývozců zbraní a těžkého průmyslu. Naopak pirátský poslanec nechtěl o zbraních ani slyšet. „Chtěl bych jednat o exportu léčebného konopí a obchodu s dalšími analgetiky založenými například na opiátech. Budu mít vlastní program, schůzek o zbraních se účastnit nehodlám,“ řekl v pondělí serveru SeznamZprávy Vymazal.

Podle informací serveru Lidovky.cz v současnosti není pro zajištění bezpečnosti takto početné podnikatelské mise vedené politiky dostatek českých vojáků. Ti sice v zemi stále působí, plní však jiné úkoly. Vysoce riziková by byla i případná ochrana ze strany afghánské armády a policie. Tyto složky totiž v posledních měsících bývají terčem útoků Talibanu.