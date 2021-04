Jak na Rusko? Stát i obce žádají odškodnění, Česko si ale svým postupem možná přivřelo dveře

PRAHA Možností, jak vymáhat odškodnění po jiném státu, je hned několik. Česko si ale svým postupem možná přivřelo dveře. Je to paradox, minulý týden obce podaly ke zlínskému krajskému úřadu žádost o odškodění podle krizového zákona. To ještě nevěděly, jaký nádech celá věc dostane v sobotu.

V souvislosti s podezřením, že za výbuchy ve Vrběticích stály příslušníci ruské vojenské jednotky GRU, premiér Andrej Babiš (ANO) oznámil, že ministerstvo financí už připravuje žalobu na vymáhání škody. Jak ale bude stát přesně postupovat, zatím není jasné. „Ministerstvo financí se nejprve musí seznámit se všemi relevantními skutečnostmi, a to zejména s utajovanými informacemi. Teprve poté bude možné navrhnout a realizovat další kroky. V tuto chvíli nicméně nebudeme s ohledem na aktuální situaci budoucí postup předjímat,“ uvedl pro Lidovky.cz tiskový mluvčí ministerstva Zdeněk Vojtěch.



Možnosti ale známé jsou. „Primárně je to otázka diplomatického jednání. Je tedy třeba předat nějakou nótu a domáhat se náhrady škody. Domluvit se můžeme, ale také nemusíme, teprve když diplomatická jednání selžou, je možnost případ předat k nezávislému posouzení,“ líčí odborník na mezinárodní právo z Právnické fakulty UK Vladimír Balaš.

Ztracená ruská tvář

V úvahu připadá mezinárodní vyšetřovací komise, arbitráž nebo dohoda, že rozhodne mezinárodní soudní dvůr, například v Haagu. Další možností je i mezinárodní tlak na Rusko.

Podle Balaše ale Česko patrně nepostupovalo přesně podle pravidel. Vídeňská úmluva o diplomatických stycích podle něj stanoví, že stát může vypovědět cizímu státu diplomaty. „V každém slušném komentáři k úmluvě ale autoři uvádí, že nejprve je dobré, ideálně prostřednictvím velvyslance, diskrétně sdělit státu, že máme pochybnosti, že členové jejich diplomatické mise vykonávají činnost, která je slučitelná s tím, co stanoví mezinárodní právo, a naznačit, že by je měli stáhnout sami. Když to neudělají, teprve pak se sahá po vypovězení,“ vysvětluje Balaš s tím, že si není jistý, zda se právě tohle stalo.

Pokud ne, může to mít vliv i na to, jak se Rusko k odškodnému postaví. „Jestli chce Rusko vystupovat jako důvěryhodný stát, měl by to udělat, ale my jsme je bohužel zatlačili do situace, kdy se jim bude těžko ztrácet tvář. Z hlediska náhrady škody jsme si neposloužili, ale i tak si myslím, že bychom to měli dál řešit a naléhat na ně. V jejich zájmu je, aby se to nevířilo,“ dodává Balaš.

Podobné případy už tu byly. Třeba mezi Francií a Novým Zélandem. V roce 1985 potopili agenti francouzské tajné služby v přístavu Auckland loď Rainbow Warrior. Náprava sice trvala, ale nakonec k ní ze strany Francie došlo.

Je i případ, kdy na druhé straně nestála úplně demokratická země. Stalo se tak v případě Chile, kdy tamní diktátor Augusto Pinochet nechal ve Washingtonu zlikvidovat svého odpůrce, někdejšího ministra zahraničí Orlanda Leteliera. USA to dotlačily do bodu, kdy pinochetovská Chile odškodnila pozůstalé i Spojené státy.

Bolestné ve Štrasburku lidé nevysoudí

Právník a europoslanec Stanislav Polčák (STAN) je skeptický, že by se k tomu Rusko postavilo čelem. Vidí proto ještě jinou cestu. Tou je Evropská úmluva o ochraně lidských práv. Podle něj je možné obrátit se na Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku, zejména pak v souvislosti se dvěma lidmi, kteří ve Vrběticích přišli o život.

To je možné udělat i bez toho, že by na to Rusko přistoupilo. „Podle mého je možné se do Štrasburku obrátit i kvůli poškození na majetku, protože majetek je chráněn dodatkovým protokolem k úmluvě. Nicméně odškodnění za útrapy, jakési bolestné, podle úmluvy uplatnitelné není,“ líčí europoslanec. K takovému postupu by se musel uchýlit stát, podmínkou je, že vyčerpal všechny ostatní možnosti nápravy, a musí tak udělat do šesti měsíců od konce vyšetřování.

Polčáka nicméně nyní oslovily i dotčené obce, aby je v celém případu zastupoval. Ten kývl, i proto, že pochází ze stejného kraje.

„Budeme chtít nyní jednat s ministerstvy vnitra, financí a obrany a s krajským úřadem Zlínského kraje, protože až dosud se k odškodňování přistupovalo značně macešsky. Nikdo nezohlednil útrapy, fakt, že se to odehrálo před Vánoci, nebo že děti se musely schovávat pod lavicemi a potom ve sklepě,“ míní Polčák.

Podle něj by tak stát měl dotčeným obyvatelům vyplatit za psychické útrapy aspoň desetinásobek toho, co dostali za evakuaci – tedy tři tisíce korun na osobu. Týká se to dotčených obcí Slavičín, Vlachovice, Lipová a Haluzice. Podle Polčáka se ale výbuch dotkl i dalších dvou obcí v jiném katastru. „Je tam vyhlášený chemický poplach a nedostali vůbec nic. Nevylučuji, že vznesu právní nároky i za další obce,“ uvedl Polčák.