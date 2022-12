2023: spousta prodloužených víkendů. Zaměstnanci budou mít ze svátků příští rok radost

Start do nového pracovního roku, byť v něm zažijeme deset ze třinácti svátků ve všedních dnech, bude náročný. Do práce se totiž vrátíme již v pondělí 2. ledna a na větší volno si budeme muset počkat až do Velikonoc. Po náročných měsících nás ale čeká čtyřdenní volno – 7. dubna uctíme dnem pracovního klidu Velký pátek a to samé slibuje 10. duben, což je Velikonoční pondělí.

Dalších prodloužených víkendů se dočkáme za necelý měsíc. V pondělí 1. května totiž oslavíme prvomájový svátek lásky i práce a o týden později, 8. května, si připomeneme 78 let od kapitulace nacistického Německa, a tedy konce 2. světové války. V porovnání s letošním rokem, kdy oba svátky vyšly na neděli, je to jistě vítaná změna.

STÁTNÍ SVÁTKY V ROCE 2023 1. ledna – Nový rok / Den obnovy samostatného českého státu (neděle)

– Nový rok / Den obnovy samostatného českého státu (neděle) 7. dubna – Velký pátek (pátek)

– Velký pátek (pátek) 10. dubna – Velikonoční pondělí (pondělí)

– Velikonoční pondělí (pondělí) 1. května – Svátek práce (pondělí)

– Svátek práce (pondělí) 8. května – Den vítězství (pondělí)

– Den vítězství (pondělí) 5. července – Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje (středa)

– Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje (středa) 6. července – Den upálení mistra Jana Husa (čtvrtek)

– Den upálení mistra Jana Husa (čtvrtek) 28. září – Den české státnosti (čtvrtek)

– Den české státnosti (čtvrtek) 28. října – Den vzniku samostatného československého státu (sobota)

– Den vzniku samostatného československého státu (sobota) 17. listopadu – Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva (pátek)

– Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva (pátek) 24. prosince – Štědrý den (neděle)

– Štědrý den (neděle) 25. prosince – 1. svátek vánoční (pondělí)

– 1. svátek vánoční (pondělí) 26. prosince– 2. svátek vánoční (úterý)

S pomocí tří dnů dovolené si pak budou moci zaměstnanci udělat devět dnů volna na začátku července. Ve středu 5. července totiž oslavíme příchod slovanských učenců Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Den poté, ve čtvrtek, zase oslavíme 608. výročí upálení středověkého kazatele a církevního reformátora mistra Jana Husa. Pokud si tedy naplánujete dovolenou na pondělí, úterý a pátek, budete mít volný celý týden.

O Vánocích více volna než letos

Možnost prodlouženého víkendu nabídnou také dva ze tří po sobě jdoucích státních svátků ve druhé polovině roku. První z nich, Den české státnosti, připadne na čtvrtek 28. září. Toto datum je zároveň spojeno se zavražděním hlavního patrona českého národa, svatého Václava.

Měsíc nato, tedy 28. října, slavíme výročí založení samostatného československého státu, který vznikl na konci 1. světové války po rozpadu Rakouska-Uherska v roce 1918. Tento svátek však oproti letošku víkend neprodlouží, protože vyjde na sobotu.

Naopak 17. listopad, kdy bude 34. výročí sametové revoluce, oslavíme prodlouženým víkendem, jelikož volný den připadne na pátek.

O poznání lépe vyjdou příští rok i vánoční svátky. Zatímco letos vychází Štědrý den i 1. svátek vánoční na víkend, v příštím roce si užijeme celé čtyři dny vánoční pohody. Štědrý den sice vychází na neděli, ale zbylé dva následující svátky už vyjdou na pondělí a úterý. Rok 2024 pak nadějně odstartuje pondělní svátek Nový rok.

Školní prázdniny

Pro školáky a studenty středních škol se v příštím roce výuka definitivně uzavře v pátek 30. června, kdy si převezmou vysvědčení. Poté je čeká volno od soboty 1. července až do neděle 3. září. Mezitím si budou moci odpočinout také díky pololetním prázdninám v pátek 3. února a následně týdenním jarním, které se termínem liší v jednotlivých okresech. Další volno v podobě Velikonoc pro ně připadá na termín od čtvrtka 6. dubna do 10. dubna.

V první půli školního roku na žáky čekají podzimní prázdniny v termínu 26. a 27. října. Před pololetním vysvědčením se ke slovu dostanou ještě vánoční prázdniny, které začnou v sobotu 23. prosince. A po jedenácti dnech volna se žáci vrátí do lavic v úterý 2. ledna.