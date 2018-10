Stav mostu u stanice Vltavská se ‚náhle zhoršil‘, bude uzavřen. Víc než týden pod ním neprojedou tramvaje

Praha U stanice metra Vltavská v Praze nepojedou od půlnoci tramvaje. Stav mostu v Bubenské ulici, který navazuje na magistrálu a Hlávkův most vedoucí přes Vltavu a tramvaje jej podjíždějí, se podle Technické správy komunikací Praha náhle zhoršil. Má dojít k jeho okamžitému uzavření. Uzavírka má podle předběžných informací trvat minimálně týden, most je nutné podepřít.

Uzavírka se bude týkat části mostu, která vede z centra směrem k Výstavišti. V opačném směru auta jedou po samostatné mostní konstrukci, která není ve stavu, kdy by bylo nutné ji uzavřít. Na zhoršení stavu mostu v úterý upozornila technickou správu společnost, která dělala jeho diagnostiku. Podle výsledků je konstrukce v havarijním stavu.

Z bezpečnostních důvodů musí nyní TSK zajistit podepření mostu. „Nejpozději zítra (ve středu) budeme znát dodavatele, který most podepře, a budeme se snažit, aby se nejpozději do týdne mohly na Vltavskou vrátit tramvaje i pěší,“ uvedl generální ředitel TSK Petr Smolka. Kvůli špatnému stavu muselo město už v lednu dočasně zavřít pro auta i tramvaje Libeňský most.

TSK Praha (Twitter) @TSKPraha Na Vltavské nepojedou od půlnoci tramvaje, stav mostu, který podjíždí, se náhle zhoršil! Stav mostu se výrazně zhoršil v posledním měsíci a provoz na něm i pod ním musí být kvůli bezpečnosti okamžitě uzavřen. Uzavírka předběžně potrvá minimálně týden, most je nezbytné podepřít. https://t.co/Py1FJVOzjl odpovědětretweetoblíbit

Podle pražského dopravního podniku dojde k odklonu tramvajových linek. Linky 1, 12 a 25 pojedou ze Strossmayerova náměstí přes Výstaviště a Nádraží Holešovice na Palmovku, kromě linky 12 budou pak pokračovat dále po své trase. Linka 14 pojede z Bílé labutě přes Karlín na Palmovku a dále po své trase do Vysočan. Spojení k holešovické tržnici zajistí přívoz P7.

Na možné dopravní komplikace, tentokrát na Bubenské ulici vedoucí přes most, upozorňuje i pražská policie. Jako objízdnou trasu do Holešovic doporučuje trasu přes nábřeží Kapitána Jaroše a Dukelských hrdinů.