Stejný spotřebitel, který volá po omezení emisí, pak jde a nekoupí si české jablko, říká ministr Toman

16. února 2020 14:00 Lidovky.cz > Zprávy > Domov

Pod ministra zemědělství spadá to, co je v klimatickém úsilí Evropy zásadní: krajina. S půdou se zase musí zacházet tak, jako to dělávali předci, když z ní dobývali obživu. Aby vydržela dětem, vzduch šlo dýchat a vodu pít. „Budeme zatravňovat, zalesňovat, dotovat lepší techniku na hnojení, podporovat ekologické farmáře,“ říká šéf resortu Miroslav Toman (za ČSSD).

LN: Mezivládní panel pro změnu klimatu přišel s tím, že omezování fosilních paliv nestačí a je nutné zaměřit se i na zemědělství. Jak radikální změny to budou?

V rámci společné zemědělské politiky podporujeme veškerá podpůrná opatření, jako je například chytré zemědělství. Ke snižování emisí aktuálně shromažďujeme data pro výpočty emisních plynů v zemědělství a podporujeme výzkum, který je zaměřen na jejich snížení. Dlouhodobě podporujeme zatravňování a zalesňování, výsadbu dlouhodobých kultur, které mohou pohlcovat uhlík, jako jsou třeba sady, do repertoáru patří i výsadby rychle rostoucích dřevin. Podporujeme i technologie, které zlepšují využívání dusíkatých hnojiv rostlinami a vedou ke snižování emisí.