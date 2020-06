Stovky lidí v Praze demonstrovaly proti Zemanovi a Babišovi, kritizovaly volbu Rady ČT nebo přístup k Číně

PRAHA Dvě až tři stovky lidí se v úterý v podvečer sešly na Hradčanském náměstí v Praze na demonstraci proti politice prezidenta Miloše Zemana a vlády. Mezi řečníky byli kromě organizátorů také senátoři David Smoljak, Marek Hilšer a Václav Láska, bývalý europoslanec Pavel Svoboda nebo filozof Václav Němec. Kritizovali volbu nových členů Rady České televize, plán dostavby jaderné elektrárny Dukovany nebo přístup vlády k Číně a její kroky v souvislosti s koronavirovou krizí.

Šlo o jednu z prvních pražských demonstrací po uvolnění opatření proti šíření nového koronaviru. Lidé se začali na náměstí scházet před 17:00, někteří z nich vybaveni vlajkami České republiky nebo Evropské unie a transparenty. Při proslovech několikrát v reakci na kritiku Zemana nebo vlády skandovali „Hanba!“ nebo „Demisi!“.



Ray Baseley z pořádajícího spolku Masaryk uvedl, že Zeman lobbuje u vlády za ruské zájmy ohledně dostavby jaderné elektrárny Dukovany. Připomněl také informace Deníku N, že si Pražský hrad u čínské ambasády objednal kritický dopis nedávno zesnulému předsedovi Senátu Jaroslavu Kuberovi v souvislosti s jeho zvažovanou cestou na Tchaj-wan. Hrad tyto informace popřel.

Senátor David Smoljak řekl, že vláda se v souvislosti s koronavirovou krizí zachovala nevděčně vůči zdravotníkům, kteří stáli v první linii, i vůči samosprávám, které suplovaly fungování centrální vlády. Ocenil roli České televize v informování o koronavirové epidemii a připomněl, že Sněmovna zvolila do rady tohoto média mimo jiné ekonomku Hanu Lipovskou, která řekla, že nechápe smysl jeho existence. Senátor Hilšer prohlásil, že do české politické kultury stále více pronikají „diktátorské praktiky“ a hrozí jí „mečiarizace“.

Dokumentarista Martin Vadas uvedl, že spolek Masaryk loni uspořádal dvě demonstrace proti Zemanovi a na podporu ústavní žaloby, kterou připravil Senát a v září ji odmítla Sněmovna. „Letos by tam Senát mohl zase přidávat další body, přibývá to,“ řekl. „Současná politická situace není menší hrozba než čínský virus,“ řekl bývalý europoslanec Svoboda.

Senátor Václav Láska přítomným ukázal dopis, ve kterém mu advokát hradního kancléře Vratislava Mynáře hrozí žalobou v případě, že se o něm bude vyjadřovat nelichotivě. Podle senátora je nicméně nutné promluvit, když člověk vidí zlo. I to je podle něj odkaz bývalého prezidenta Václava Havla, který se z Hradu i Strakovy akademie zcela vytratil.

„Podlézání mocným je pro ně víc než lidská práva. A dokonce je pro ně i víc než české zájmy,“ řekl. „Když někdo zrazuje, tak je to zrádce, a my se nesmíme bát to tak pojmenovat,“ dodal v souvislosti s postojem vlády a Hradu k čínskému komunistickému režimu.