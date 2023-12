Šéf galerie Rudolfinum: Viděl jsem střelce. Několikrát vystřelil směrem k Hradu nebo k Mánesovu mostu

Lidovky.cz: Byl jste očitým svědkem události. Co přesně jste viděl?

Viděl jsem mladého muže, který stál na horním ochozu Filozofické fakulty směrem do Palachova náměstí. Předpokládám, že to byl pachatel, ale nevím to samozřejmě. Byl otočený čelem, směrem k Hradu nebo k Mánesovu mostu. Měl v ruce nějakou zbraň, patrně samopal (dle fotografií pravděpodobně automatická puška – pozn. red.) a několikrát vystřelil směrem k Pražskému hradu nebo k Mánesovu mostu. Pak vždycky kousek popošel a znovu vystřelil. Potom, po určité době, znovu vystřelil.

Následně zdvihl ruce a tu zbraň hodil přes zábradlí toho ochozu a dopadla na přechod pro chodce mezi tou zelenou plochou a Filozofickou fakultou. Potom se ztratil tam někam za ten ochoz. Tam není vidět, poněvadž se jedná o masivní konstrukci z betonu. A pak už nevím. Pak tam pobíhala policie.

Lidovky.cz: Střílel podle vás na policisty, nebo na civilisty?

Nejsem si jistý. Ale vzhledem k tomu, jak ta zbraň byla vlastně vodorovně, čili nebyla skloněná dolů ani nahoru, tak usuzuju, že střílel prakticky do prázdna. Rozhodně to nevypadalo na to, že by měl někoho na mušce na tom mostě. To rozhodně ne, protože když jste ve čtvrtém patře a máte vodorovně zbraň, tak vám to musí střílet někam na Kampu.

Lidovky.cz: Vy jste celou situaci pozoroval z budovy Rudolfina, která je v bezprostřední blízkosti?

Ano, pozoroval jsem to zvnitřku budovy Rudolfina, z prvního patra, z ochozu tam, kde jsou šatny, čili tam, kde jsou okna, směrem do Palachova náměstí.

Ředitel Galerie Rudolfinum Petr Nedoma

V té době už tam byli policisté, že ano?

Ano, byli a přijížděli další a další. Celé náměstí už bylo uzavřené. Já jsem začátek té akce zachytil z oken své kanceláře, které jsou ovšem směrem k Pražskému hradu – pouze jsem z boku zahlédl, že se lidé zastavují a dívají se směrem k Filozofické fakultě, kde se očividně něco děje. Následně přiběhl policista v civilu s revolverem v ruce a velmi razantně a radikálně ty lidi vyhnal za budovu Rudolfina. V tu chvíli jsem pochopil, že jde o něco opravdu vážného a šel jsem se na to podívat směrem z těch oken, která vedou na Palachovo náměstí.

Lidovky.cz: Podle časové souslednosti předpokládám, že jste viděl pokročilou fázi té tragické střelby, nebo možná už dohru?

To nedokážu posoudit, rozhodně to nebyl začátek.

Lidovky.cz: Jak vypadal střelec?

Mladý člověk, odhadem 25 let.

Lidovky.cz: Čili teoreticky mohl být student, nebo skoro se to dá předpokládat?

Ano, kolega už tady dokonce dohledal jeho totožnost.

Lidovky.cz: Napadá vás k tomu ještě cokoliv dalšího?

Zdálo se mi, že policie se chovala velmi racionálně a promyšleně.

Lidovky.cz: Všichni policisté byli v civilu, nebo jste viděl i zásahovou jednotku?

Asi všechny druhy bezpečnostních složek. Zásahová jednotka tady byla. Byli tady také ostřelovači, nebo možná tady doteď jsou. Byli tu i lidé v civilu. Všechno dohromady. Taky uniformovaní policisté, ale mně to připadalo jako parádní uniformy. Netroufnu si to ale hodnotit dopodrobna – v uniformách se příliš nevyznám.

Lidovky.cz: Jak to na Náměstí Jana Palacha vypadá teď? (rozhovor vznikal po 17. hodině; pozn. red.)

Je tam předpokládám stále policie a záchranka, která odváží raněné? Ano, viděl jsem, jak odsuď policie vyváděla lidi, kteří byli uvnitř budovy. Odcházeli v řadách s rukama za zády, nebo spíše za hlavou. V celých řadách je odváděli různými směry. Převážně sem přes Palachovo náměstí, tady za Rudolfinum, nebo dál po ulici směrem k Právnické fakultě. A potom část taky odváděli dozadu, do Široké ulice směrem ke Kaprovce.