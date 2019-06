Střelec z Chomutova půjde za vraždu řidiče dodávky na deset let do vězení

PRAHA Osmatřicetiletý Petr Benda půjde za vraždu řidiče dodávky, který na chomutovském sídlišti najížděl mezi lidi a do aut, na deset let do vězení. Rozhodl o tom v úterý pravomocně pražský vrchní soud, který zmírnil prvoinstanční verdikt z loňského dubna. Zastřelený řidič byl Rom, podle justice však vražda neměla rasový podtext.

Odvolací senát se případem zabýval podruhé. Loni snížil Bendovi trest z 12,5 roku vězení na sedm, což je pod zákonnou sazbou. Soudci zohlednili jednak mužovu dosavadní bezúhonnost, jednak „jisté spoluzavinění ze strany poškozeného“. Tento rozsudek ale následně na základě dovolání nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana zrušil Nejvyšší soud. Uvedl, že k mimořádnému snížení trestu nebyly dostatečné důvody.



„Vzhledem k převažujícím polehčujícím okolnostem bylo na místě uložit trest na samé spodní hranici trestní sazby,“ prohlásil v úterý předseda odvolacího senátu Martin Zelenka. Takový trest ukládal už prvoinstanční soud, který však Bendu odsoudil za vraždu s rozmyslem. Vrchní soud však skutek vyhodnotil jako vraždu prostou.

'Neměl jsem zájem nikomu ublížit'

Benda podle svého právního zástupce zvýšení prvního pravomocně uloženého trestu očekával, protože znal rozhodnutí Nejvyššího soudu. Další případné právní kroky však zváží. „Neměl jsem zájem nikomu ublížit,“ zopakoval v úterý muž své vyjádření z předchozích jednání. Uvedl, že by se chtěl vrátit zpět do věznice v Litoměřicích, kde to už zná a našel si tam práci.

Incident se stal 27. května 2017 kolem 03:00 v noci v Jirkovské ulici u bloku panelových domů. Bendu předtím informovala jeho matka o tom, že venku někdo najíždí do aut a pravděpodobně i do lidí. Muž při pohledu z okna spatřil jedoucí stříbrnou dodávku a nabyl přesvědčení, že se dole děje nějaký zločin. Poté si nabil legálně drženou zbraň a seběhl před dům, kde bez varování vystřílel celý zásobník na kabinu řidiče.

Roma za volantem Benda ze 13 výstřelů osmkrát zasáhl, mimo jiné do hrudníku a zad. Řidič na následky těžkých zranění zemřel, střelec na místě počkal na policii. Zatímco Benda byl střízlivý, oběť byla pod vlivem alkoholu a marihuany.

Svědci po střelbě potvrdili, že zabitý řidič předtím srazil družku svého strýce a naboural několik aut. Dodávka nicméně v době střelby jela jen rychlostí chůze a i podle záběrů ze sídlištních kamer nikoho neohrožovala.