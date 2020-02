Zaorálkova partnerka nastoupila do instituce, která spadá pod kulturu. Vznikla pro ni nová pozice

Praha Partnerka ministra kultury Lubomíra Zaorálka Šárka Bednářová se stala šéfkou odboru komunikace a prezentace při ředitelství Národního památkového ústavu. Tato instituce přitom spadá právě pod ministerstvo, které řídí její přítel. S informací přišel týdeník Respekt.

Ministrova partnerka dosud pracovala jako konzultantka v oboru PR na volné noze. Dříve působila také jako moderátorka debatních pořadů v České televizi a před parlamentními volbami byla členkou volebního týmu ČSSD.

Pracovní pozice na památkovém ústavu, na kterou Bednářová nastoupila, podle Respektu dosud neexistovala. Národní památkový ústav měl svoji mluvčí, přičemž na každém územním pracovišti se o komunikaci s veřejností staral někdo ze zaměstnanců.

Pro Bednářovou byla proto podle Respektu zřízena zcela nová pozice, spadá pod ni osm kolegů. Podle oficiálního sdělení se má starat o lepší prezentaci celé organizace navenek, včetně vytvoření kvalitnějšího webu a prezentace na sociálních sítích, napsal Respekt.

Ředitelka ústavu Naděžda Goryczková nevypsala výběrové řízení, oslovila přímo Bednářovou. „Potřebovala jsem někoho, komu můžu důvěřovat. Ona to splňuje, známe se patnáct let, obě jsme působily v Ostravě. Dlouhodobě se pohybovala v médiích, je profesionálka na komunikaci, splňovala mé požadavky, že bude garantovat lepší prezentaci ústavu vůči širší veřejnosti. S ministrem to nijak nesouviselo, nezasahoval do toho,“ vysvětlila pro týdeník Respekt Goryczková.

Ředitelka ústavu prvně Bednářovou oslovila loni na jaře, na pracovním poměru se údajně dohodly během prosince. Na jaře nastoupil do funkce ministra kultury právě Lubomír Zaorálek, který uvedl, že jeho prioritou ve funkci bude oprava památek, což má na starosti Národní památkový ústav, který je příspěvkovou organizací ministerstva kultury.

Zaorálek popírá, že by měl s novou funkcí své partnerky něco společného. „Ježišmarjá, to šlo úplně mimo mě,“ citoval Respekt Zaorálka. „Šárka mi jen řekla, jestli to není problém. Neviděl jsem ho,“ dodal pro týdeník ministr.

Jeho partnerka je nyní odpovědná také za prezentaci úspěchů při opravě památek, což je Zaorálkova priorita. Ten v tom střet zájmů nevidí. „Nemám chuť říkat jí, co má a co nemá dělat,“ řekl podle Respektu.

Ani Bednářová nevidí ve svém působení v ústavu problém. „Jsme s paní ředitelkou kamarádky strašně dlouho, ministr absolutně neintervenoval. Řekl mi, udělej, jak myslíš. Jinak o práci se doma nebavíme,“ hájila se pro týdeník Bednářová.