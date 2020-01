Kultura jen pro elitu nemá smysl, říká ministr Zaorálek. Prosazuje volný vstup do galerií

24. ledna 2020 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Domov

PRAHA Pokud jsou vstupy do uměleckých stánků pro někoho finančně nedostupné, je to selhání státu, říká ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD). Co se týče umění, chtěl by Prahu přeměnit v druhou Vídeň.

LN: Pane ministře, jak jste daleko s výběrem nového ředitele Národní galerie? V tomto týdnu (rozhovor vznikal 14. ledna – pozn. red.) máme jako téma nový statut Národní galerie. Je to jeden z postupných kroků k tomu, aby se garanční rada začala zabývat otázkou, jak vybrat nového ředitele. Postupujeme tempem, které jsme si zvolili. Původně jsem řekl, že to chci do půl roku. Teď jsem členům rady říkal, že by bylo dobré, kdyby se to podařilo zkrátit. Vím, že to nelze úplně honit, ale kdyby se to podařilo do čtyř měsíců, budu rád.