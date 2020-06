Studentka s koronavirem z Karvinska jela na zkoušku. Může se to otočit proti celému kraji, varuje Maďar

Praha Rizikem pro Karvinsko je to, že se koronavirová nákaza může vynést ven z hornické komunity do jiné, což už se i stalo, říká pro server Lidovky.cz Rastislav Maďar, epidemiolog a vedoucí pracovní skupiny ministerstva zdravotnictví pro uvolňování karantény.

Lidovky.cz: Proč se teď koronavirová nákaza šíří v takové míře zrovna na Karvinsku v tamních dolech mezi horníky?

Pracují v podzemí a velmi natěsno v rámci provozu. Své způsobí i samotná cesta do hloubky v zaplněném výtahu, ten nemůže pendlovat tam a zpátky s pár jedinci. Jsou v šatnách, ve sprchách bez roušek a velmi blízko sebe. A řada z nich cestuje společně veřejnou dopravou, obzvlášť přijíždějí-li ze vzdálenějších oblastí či přes hranice z Polska. I proto se teď zavádí povinnost předkládat negativní PCR test na covid. Je to určitá prevence, jinak bychom museli omezovat vše, protože spousta Poláků jezdí pracovat do Škodovky a hodně pracovníků je i v jiných sektorech.

Lidovky.cz: Hygienici uvádějí, že ohnisko nákazy v dolech je ohraničené. Jaké je riziko pro ostatní obyvatele Karvinska?

Snažíme se poukazovat na to, co je důležité z hlediska prevence, alespoň do doby, než celá oblast absolvuje testy a než se nakažení i jejich kontakty ocitnou v karanténě. Pak by měl počet nových pozitivních případů klesnout. Že teď roste, bylo jasné, je to díky tomu testování. Virus tu stále latentně cirkuluje, každý si musí dávat pozor – a to nejen na Karvinsku.

Má-li kdokoli příznaky, měl by se jít nechat otestovat, byť to nakonec nemusí být virus. Pokud se lidé budou chovat zodpovědně, tedy když ti s příznaky vynechají hromadné akce a vyhnou se návštěvám v rizikových zařízeních, je šance, že to zůstane pod kontrolou. Rizikem je i bezpříznakovost a to, že se nákaza může vynést ven z hornické komunity do jiné, což se i stalo.

Epidemiolog Rastislav Maďar.

Lidovky.cz: Dokázali jste vystopovat, jak velká je ona nekázeň mezi lidmi, o níž v pondělí mluvil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch?

Například se přihodilo, že studentka z Karvinska šla navzdory příznakům nemoci na zkoušku na vysokou školu do jiného regionu. A protože roušku mít na zkoušce nemusela, vyblokovala celou zkušební komisi. Test měla pozitivní. Anebo manželský pár – také byl příznakový a nakonec i covid pozitivní, a přesto šel na svatbu. Naštěstí jen menší, takže se nic dramatického nestalo. Ale jde o princip, který hrozí tím, že to opravdu bouchne.

Lidovky.cz: Pokud by křivka počtu nakažených v oblasti nadále rostla, je možné, že byste Karvinsko a okolí uzavřeli podobně jako Litovelsko a Uničovsko v březnu?

To není našim cílem. Kdybychom měli pocit, že je situace zcela mimo kontrolu, je to jedno z možných řešení. Avšak doufám, že k tomu nedojde a že se podaří vše udržet pod kontrolou, abychom nemuseli významněji zasahovat do činnosti firmy OKD. Na Karvinsku zůstávají opatření, která ještě nedávno platila v celé republice, takže žádné drama z hlediska protiepidemických opatření se neděje. Kdyby se aktivně netestovalo, měli bychom o mnoho méně infikovaných, jenže by lidé vůbec nevěděli, že nakažení jsou.

Lidovky.cz: V dole Darkov se nákaza objevila už v dubnu, teď je hlavně v dolech ČSM. Nedala se situace podchytit dříve?

Byla to doba, jež byla velmi rychlá a stresující pro všechny. Akutně se řešil celý kraj. Těžko teď říkat, co se mělo a nemělo. Nápor, který byl v dubnu a který zažíváme teď, je neporovnatelný. Tehdy byly tisíce lidí dávány do karantény. I proto si to měl každý zaměstnavatel prošetřit ve svých fabrikách proaktivně sám.

Lidovky.cz: Jak dlouho zpřísněná opatření v ohniscích nákazy vydrží?

Zhodnotíme to za dva týdny. Už po deseti dnech se ukáže, zda opatření vedla k něčemu pozitivnímu, či ne. Ale i s tím, jak je to teď, se dá žít. Důležité je, aby se to nešířilo dál. Aby si lidé neřekli: pojedeme do Ostravy do multikina, uděláme párty. To by se obrátilo proti Karviné i proti celému kraji.