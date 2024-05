Za studnu či garáž chce stát násobně víc. Nový stavební zákon zdraží některá povolení, úřady jsou zavaleny žádostmi

Dvacet let se neměnily správní poplatky ve stavebním řízení. O to víc si letos v souvislosti s červencovým startem nového stavebního zákona všichni připlatí. Hluboko do kapsy sáhnou zejména žadatelé o pořízení studny a menší čističky odpadních vod. Poplatek za stavební povolení vzroste v tomto případě z nynějších 300 korun na 10 tisíc.

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit