Svátky budou bez manévrů policie. Babiš spoléhá na solidaritu Čechů, jinak by se pravidla opět utužila

Praha Žádné bujaré koledování, skupinové popíjení a družení se se sousedy či vzdálenějšími příbuznými. Velikonoce v karanténě mají být spíše klidným usebráním v nejužším kruhu rodiny bez cestování přes půl státu.

Politici sázejí na to, že občané budou disciplinovaní a nařízení namířená proti šíření koronaviru sami dodrží – bez přísného dohledu policie. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) se ani její větší „manévry“ nečekají. „Podle mě to není třeba. Snad budou občané solidární. Mám dojem, že jsou si vědomi toho, že pokud nedodrží pravidla, místo jejich dalšího rozvolňování bude muset následovat opětovné utužení,“ řekl serveru Lidovky.cz.

Ministerský předseda spoléhá na to, že ti uvědomělejší z obyvatel ovlivní případné projevy svých méně disciplinovaných sousedů. „Lidé by mezi sebou měli dělat osvětu. Uvolnili jsme sportování, což by mohli ocenit,“ věří Babiš.

Také ministr vnitra Jan Hamáček, pod něhož policie spadá, ve středu řekl, že se bezpečnostní šrouby nebudou během dnů volna dále utahovat. „Jsme přesvědčeni, že současná opatření stačí,“ uvedl předseda vládní ČSSD. „Věřím, že lidé jsou a budou rozumní a nepustí domů někoho, kdo by jim tam mohl potenciálně zanést nějakou nemoc,“ doplnil Hamáček.

Ondřej Moravčík z policejního prezidia serveru Lidovky.cz řekl, že se strážci zákona o prodlouženém víkendu zaměří na kontrolu bezpečnosti a plynulosti provozu. Velikonoce jsou běžně dobou, kdy svá auta z garáží vyvážejí i sváteční či nezkušení řidiči, proto je zvýšená bdělost hlídek namístě. „Policie v žádném případě nebude nikomu bránit v návštěvě rodiny. Nedělali jsme to ani dosud,“ dodal Moravčík.

Dál od kostela, blíž k prožitku

Ministr vnitra už dříve řekl, že klasické chození od domu k domu s pomlázkou pro výslužku a nějaký ten přípitek letos možné nebudou. Současná vládní nařízení to podle něj zakazují. „Díky opatřením, která jsme přijali, je průběh epidemie v České republice zatím lepší než ve státech na západ od nás. A já bych byl strašně rád, aby to tak zůstalo,“ řekl.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) doplnil, že se nebudou moci konat ani velikonoční bohoslužby. „Nadále platí veškerá omezení, zákaz shromažďování a větších akcí. Primárně by lidé měli zůstat doma, nescházet se s příbuznými,“ prohlásil.

Po středečním jednání Ústředního krizového štábu jeho šéf Hamáček řekl, že velikonoční bohoslužby budou muset být odslouženy na dálku. „Je to nepříjemné, ale riziko je stále velké,“ akcentoval lídr druhé z koaličních stran. Připustil, že s kolegy debatoval o možnosti přes svátky povolit alespoň menší setkání lidí, zatím ale dospěli k závěru, že to neumožní. Řada farností dnes již slouží v režimu online, případně odkazují na mše přenášené buď křesťanskou televizí Noe, nebo rádiem Proglas.

„Distanční“ mši bude ve Svatovítském chrámu sloužit i pražský arcibiskup Dominik Duka. „V pražské katedrále je nainstalován kamerový systém pro přenos bohoslužeb, takže se budou moci na dálku účastnit i ostatní,“ řekl v nedávném rozhovoru pro server Lidovky.cz.

„Upřímně řečeno, daná omezení mohou vést k autentickému prožitku Velikonoc, tak jak je prožívali učedníci s Pánem Ježíšem, protože ustoupí mnoho z folklorních a slavnostních prvků a zůstane jen základní motiv Kristova vzkříšení,“ míní kardinál Duka.

Virus „škrtá“ oslavy

Zatímco vláda žádná další velikonoční opatření nechystá, řada evropských i světových států, které se podobně jako Česko potýkají s pandemií koronaviru, přidává během svátků další stupeň ochrany občanů. Například švýcarská policie hlásila, že obyvatelé alpské republiky minulý víkend omezení života vesměs respektovali, přesto bude v ulicích o nadcházejícím velikonočním volnu hlídkovat výrazně více uniformovaných žen a mužů.

Tradiční pomlázka letos nebude.

Ke zpřísnění bezpečnostních opatření po dobu velikonočních svátků přistoupilo například Slovensko, kde ve čtvrtek začalo platit citelné omezení volného pohybu osob. V zemi někdejších federálních „bratrů a sester“ potrvají omezení do pondělí.

Mimochodem, agentura ČTK ve středu zveřejnila průzkum, který si nechala udělat síť prodejen Albert. Vyplývá z něj, že více než polovina Čechů nebude letos Velikonoce slavit. Konkrétně se tak vyjádřilo 52 procent dotázaných. Dvě třetiny z nich pak přímo řekly, že je jejich rozhodnutí přímým důsledkem koronavirové krize.