Prodejci ‚elixírů’ na koronavirus mají žně, nyní si na ně posvítila inspekce

PRAHA „Stačí čajová lžička elixíru Crystal – a čínský vir si na vás nepřijde!“ A co byste řekli sklence vína „Korona Antivirus“? Anebo „posilte svou imunitu před koronavirem přípravkem Colostrum“. Z výčtu reklamních sloganů na webech a sociálních sítích je patrné, že epidemie onemocnění covid-19 láká prodejce, kteří vydávají doplňky stravy jako lék. To je přitom zakázané. Nyní si na ně posvítila Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI).

„Při kontrole prodeje a propagace doplňků stravy a dalších potravin inspektoři odhalili, že někteří prodejci používají zakázaná léčebná tvrzení a nepovolená zdravotní tvrzení, a to právě uváděním údajných účinků proti koronaviru,“ řekl Pavel Kopřiva, mluvčí SZPI.



Inspekce na základě podnětů čerstvě popsala sedm konkrétních případů, kdy prodejci nejednali se zákazníky fér a u doplňků stravy slibovali léčebný efekt. Nejde přitom o první takové varování, inspekce prakticky co týden zveřejňuje upozornění na konkrétní problematické přípravky. Prodejci využívají současné krize kolem nákazy a snaží se svést na vlně zájmu veřejnosti o nejrůznější formy ochrany.

V případě odhalení je to může vyjít docela draho. „V prvním kroku musejí odstranit závadná tvrzení, což se ve většině případů stalo. Pokud by byla naplněna závažnější právní kvalifikace, tak strop počítá s pokutou až 50 milionů korun,“ řekl pro Lidovky.cz Kopřiva.

Až 770 případů

I vzhledem k relativně nedávnému startu epidemie u nás však dosud nebylo zahájeno správní řízení s problematickými prodejci. „Řídíme se procesními lhůtami, které zatím u těchto případů neuplynuly. Jakmile se tak stane, řízení zahájíme,“ řekl Kopřiva.

S nekalými praktikami obchodníků v probíhající koronavirové krizi se čím dál častěji setkávají také inspektoři České obchodní inspekce (ČOI). Zejména upozorňují na pochybné e-shopy. V poslední době šlo dle inspekce například o portály myshopolo.cz či shopolo.cz. Na těchto stránkách si podle informací od zákazníků bylo možné pořídit dezinfekci. Jenže když dorazila poštou, klienti zjistili, že šlo o aromatizovanou vodu. Případem se nyní ČOI intenzivně zabývá.

„Na webové stránce rizikove.cz zveřejňujeme seznam problematických e-shopů. Dosud šlo o 770 případů. Z poslední doby se problémy nejčastěji týkají roušek, respirátorů a různých dezinfekčních prostředků,“ řekl pro Lidovky.cz Jiří Fröhlich, mluvčí ČOI. I tady přitom platí, že v případě odhalení mohou prodejci splakat nad výdělkem.

„V případě, že by místo objednané dezinfekce zákazníkovi skutečně přišla pouze obyčejná voda, tak bychom to chápali jako nekalou praktiku. Pokud by přípravek neměl kvality, které jsou slibované spotřebiteli, hrozí za to pokuta do výše pěti milionů korun,“ doplnil mluvčí Fröhlich.