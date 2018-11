Svědci nepotvrdili, že napadení muže tmavé pleti v tramvaji způsobili fotbaloví fanoušci

Praha Žádný ze svědků předvolaných v kauze napadení muže tmavé pleti ve čtvrtek soudu nepotvrdil, že loňský útok v pražské tramvaji má na svědomí trojice obžalovaných fanoušků fotbalové Sigmy Olomouc. Hlavním důkazem proti nim tak zůstává fakt, že je napadený muž identifikoval. Za ublížení na zdraví, hanobení rasy a za výtržnictví hrozí mladíkům až osmileté vězení.

Programátor původem z Afriky, který žije v českém hlavním městě deset let, utrpěl zranění loni 4. listopadu. Tehdy cestoval tramvají, do níž přistoupila velká skupina olomouckých fanoušků mířících na zápas s pražskými Bohemians. Podle obžaloby čelil nejprve rasistickým urážkám, kterých si nevšímal. Když na něj údajně někdo z davu vymačkal citron, snažil se chránit a část fanoušků ho napadla pěstmi a kopy. Muž skončil na chirurgii se zhmožděnou hlavou a nosem, z incidentu si odnesl také posttraumatickou stresovou poruchu.



Obžalovaní Štěpán Černín, Tomáš Satora a Josef Richard Uhlík vinu odmítají. Připouštějí, že v tramvaji jeli, žádnou potyčku prý ale nevyvolali a viděli ji až po vystoupení z vozu. Obvodní soud pro Prahu 10 ve čtvrtek vyslechl řadu dalších olomouckých účastníků výjezdu, kteří vesměs tvrdili, že v tramvaji si žádného muže tmavé pleti nevšimli, a že žádné rasistické pokřiky neslyšeli, natož aby je sami skandovali.

Jediný z fanoušků, student střední školy, potvrdil, že několik příznivců Sigmy muže uráželo kvůli barvě jeho kůže a křičelo na něj, ať se vrátí do Afriky. Fyzicky na něj údajně zaútočili poté, co sám urážený muž napadl jednoho z fanoušků. „Naběhli tam a snažili se dostat poškozeného ven, kopali do něj. Nikdo se ho nezastal, všichni jsme měli strach, že dostaneme taky,“ popsal mladík s tím, že útočníky neznal a že si vůči muži ležícímu na zemi počínali surově.

Ačkoliv tramvaj byla v době útoku zcela zaplněná, z běžných cestujících přišli svědčit jen dva. První svědek rovnou řekl, že si prakticky nic nepamatuje a že nemá paměť na obličeje. Prý si četl a nevnímal dění kolem sebe. Napadení sice viděl, ale „v podstatě mu to bylo jedno“. Podotkl, že jemu také nikdo nepomohl, když byl v minulosti třikrát napaden.

Druhá svědkyně se policii přihlásila sama. Z vozu vystoupila zastávku před útokem, avšak popsala atmosféru, která incidentu předcházela. „Podle mě byli všichni trochu opilí, někteří i trochu víc. Předávali si tam lahve a hrozně křičeli. Všimla jsem si toho černocha a bylo mi jasné, že se bojí. Začali ho slovně napadat, křičeli ‚černí do plynu‘ a něco o citronech. Snažil se dívat na jinou stranu, aby je neprovokoval,“ uvedla. Zároveň ale řekla, že fanouškům, které ve voze pozorovala, bylo okolo 35 let. Obžalovaným je 22, 19 a 19 let.

K soudu dorazila i řidička tramvaje, která řekla, že hlučné fanoušky okřikovala poté, co slyšela „něco o židech a Slavii“. „Na Bohemce se to pak pralo ruce, nohy, nevěděla jsem co. Kdo to byl, nevím - přijdou mi všichni stejní,“ podotkla s tím, že nemohla vyjít z kabiny, protože ji tam jeden z fanoušků zablokoval. Dodala, že za deset let, co řídí tramvaj, podobnou situaci nezažila.

Hlavní líčení bude pokračovat 10. ledna výslechem zbylých svědků.