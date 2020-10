Policii klátí vir, za tři dny vyřadil ze služby bezmála tisícovku členů sboru. Důvod k obavám zatím není, vzkazuje

PRAHA Každý den přichází kvůli onemocnění koronavirem či důsledkem nařízené karantény policejní sbor o 250 až 300 policistů, píše na svém twitterovém účtu policejní šéf Jan Švejdar. Obavy o bezpečnost však podle něj lidé mít nemusí.

K prvnímu únoru letošního roku činil celkový počet příslušníků Policie České republiky bezmála čtyřicet tisíc. Za poslední tři dny téměř tisícovka z nich vypadla ze služby kvůli koronaviru.

„Stoupající trend máme několik posledních dnů. V sobotu to bylo něco přes 300 lidí, v pátek okolo 250 a předevčírem 230. Jde i o občanské zaměstnance, ale většinu tvoří policisté. Úbytek je však rovnoměrně rozložený v rámci celé České republiky,“ uvádí pro Lidovky.cz mluvčí policejního prezidia Kateřina Rendlová s tím, že se zatím nestalo, aby byla služby neschopná větší část policistů na tom samém místě.

Podle mluvčí se nedá v současné době předpovídat, kolik příslušníků bezpečnostního sboru by muselo onemocnět či být umístěno do karantény, aby to způsobilo policistům značné potíže. Jedním dechem však dodává, že pokud by trvala situace dlouhodobě, vyhnout se komplikacím nepůjde. „Samozřejmě se někteří vracejí, ale teď spíš policistů ubývá. Nesmí to trvat dlouho a nesmí se čísla výrazně zvyšovat, pak už by to byl problém,“ říká Rendlová.

Ta zatím hovoří o této situaci jen jako o vnitřní nesnázi, ze které nemusí mít lidé obavy. „Zatím to zvládáme, i za běžné situace policisté v práci někdy chybí, byť ne v takovém množstí. Výkon služby to neomezuje, síly a prostředky si dokážeme přesunout tam, kde je třeba. Občanů se to dotknout nesmí a je naše povinností to zařídit,“ uklidňuje Rendlová. Její slova potvrzuje i policejní prezident Jan Švejdar. „Stále chráníme bezpečnost občanů této země a nadále budeme.“

Právě Švejdar se na Twitteru pozastavil nad plánovanou demonstrací fanoušků fotbalových a hokejových klubů, která se uskuteční v neděli na Staroměstském náměstí. Situaci budou totiž na místě muset monitorovat stovky policistů z celé republiky, a to v době, kdy jich každým dnem ubývá.