Policejní šéf: Nastal čas zpřísnit tresty. Za nenošení roušky hrozí pokuta až tři miliony korun

Praha „Nasaďte si roušku,“ vyzývají policisté na jedné ze zastávek pražské MHD ženu bez povinné ústenky na obličeji. Ta odmítá, vzápětí už ale musí hlídce předložit občanský průkaz a uniformovaní muži vypisují bloček s pokutou.

Ještě nedávno končily podobné přestupky spíše domluvou. Jenže zhoršující se epidemiologická situace benevolenci utnula. „Policisté si jsou vědomi, že prostor pro řešení přestupků domluvou byl již vyčerpán a je nutné přistoupit k přísnějším sankcím,“ řekl pro Lidovky.cz policejní prezident Jan Švejdar.



Podporu mají v tomto ohledu strážci zákona i v hlavě státu: „Požádal jsem ministra vnitra Jana Hamáčka, aby Policie ČR využila svého oprávnění a pokutovala nenošení roušek tam, kde jsou povinné,“ řekl Miloš Zeman v pátek večer v televizním projevu.

Z policejních čísel nicméně podle Švejdara nevyplývá dramatické narušování pořádku. Od 18. září udělili policisté 397 blokových pokut a 662 osob oznámili do správního řízení.

Nestačí-li domluva, policisté zpravidla ukládají pokuty v řádu stokorun. Ve hře ale jsou i mnohem citelnější sankce. „V případě porušení krizového opatření vlády hrozí pokuta až do dvaceti tisíc korun s tím, že na místě lze vyřešit v příkazním řízení až do částky deset tisíc korun. Nenošení roušek je porušení mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví – a za to hrozí ve správním řízení pokuta až tři miliony korun,“ upozornil pro Lidovky.cz Švejdar. Doplnil, že i v takovém případě lze věc řešit na místě sankcí do deseti tisíc.



Policejní prezident se domnívá, že většina lidí proticovidová opatření dodržuje. Přesto podle něj existuje malá skupina obyvatel, která je odmítá respektovat z principu. Výsledkem je nekontrolovatelné šíření viru, a to i v policejních řadách. „Aktuálně máme téměř 630 policistů pozitivních na covid a dalších přibližně 840 v karanténě,“ popsal Švejdar.

Obecně platí, že pro udělení pokuty musí být splněno několik podmínek: nestačí domluva, obviněný souhlasí se zjištěným stavem, s právní kvalifikací skutku, uložením pokuty a její výší i s vydáním příkazového bloku.

„Pokud nejsou splněny výše uvedené skutečnosti, celá věc se oznamuje příslušnému správnímu orgánu,“ doplnil pro Lidovky.cz Eduard Šuster, ředitel městské policie Praha. Kromě pražské hygieny to v hlavním městě může být i odbor bezpečnosti magistrátu, kde se záležitost řeší ve správním řízení.

Drtivá většina přestupků zatím končí domluvou

Nejvíce obcházení bezpečnostních pravidel pozorují právě pražští strážníci. Při kontrolách objevili podle Šustera již tisíce přestupků. Jen za první půlku října řešili celkem 3482 případů porušení některé z restrikcí, 74 „hříšníků“ dostalo na místě pokutu v celkové výši 44 600 korun, 43 případů bylo oznámeno správním orgánům a 3365 vyřešili strážci pořádku domluvou.

Podobně benevolentní byli i v září. „Za měsíc září řešili pražští strážníci celkem 11 201 případů porušení všech krizových a mimořádných opatření, v 284 případech byla příkazem na místě uložena pokuta v celkové výši 91 300 korun, 112 případů bylo oznámeno správnímu orgánu a 10 805 případů bylo řešeno domluvou,“ vypočetl Šuster.

Nekázeň v boji s pandemií se netýká jen Prahy. Byť v menším rozsahu se objevuje například i v Brně či Plzni. „Strážníci každý týden upozorní desítky lidí na drobné nedostatky, například roušku staženou pod nosem. Jednotlivé prohřešky strážníci posuzují podle konkrétních okolností. Ale když není zbytí, pokutujeme,“ reagoval David Chaloupka, mluvčí Městského ředitelství policie Brno.

Podobný stav potvrdila i městská policie v Plzni, kde ve většině případů stačí domluva či upozornění na správné nasazení roušek. „V případě pokut je nejnižší možná částka od tří set korun,“ dodala Martina Korandová, mluvčí Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje.

Byť policejní prezident Švejdar upozorňuje, že prostor pro domluvy již skončil, šéf městské policie v Praze to nevidí tak jednoduše. Připomenul, že český právní řád neobsahuje dostatečně funkční nástroje, jak dodržování mimořádných krizových opatření zajistit, pokud navzdory dramaticky se rozjíždějící nákaze přestala společnost tato nařízení vstřícně dodržovat sama od sebe. Tak jako to dělala u první jarní vlny pandemie.

„Na tomto stavu, vzhledem k výše uvedenému, bohužel nic nezměnil ani zákon o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření, ani vyhlášení nouzového stavu,“ posteskl si Šuster.