Nouzový stav je podle Zemana potřeba. Vláda prý udělala chybu, když v létě neobnovila povinné roušky

PRAHA Podle prezidenta Miloše Zemana je nouzový stav potřeba, aby soudy následně některá opatření ministerstva zdravotnictví neposoudily jako protizákonná. Řekl to v v pořadu Partie v televizi Prima. Městský soud v Praze v dubnu zrušil čtyři opatření ministerstva zdravotnictví, která kvůli koronavirové pandemii omezila volný pohyb a maloobchod. Prohlásil je za nezákonná, protože je nepřijala vláda podle krizového zákona. V Česku bude nouzový stav platit od pondělí.

Zeman dále uvedl, že vláda hnutí ANO a ČSSD udělala chybu, když v letních měsících neobnovila povinnost nošení roušek. Byl proti tomu ale podle něj velký odpor veřejnosti i některých epidemiologů. Premiér Andrej Babiš (ANO) podle něj posléze přiznal chybu. Před zhruba dvěma týdny předseda vlády v televizním projevu k občanům uvedl, že v létě udělal chybu, když se nechal ukolébat jarním vítězstvím a atmosférou ve společnosti a vláda polevila v opatřeních proti šíření koronaviru.



„Byl tady návrh na zavedení roušek v průběhu letních měsíců. Proti tomu byl šílený odpor veřejnosti, to si musíme připustit a Musíme také vědět, že politici reagují na nálady veřejnosti. To je dokonce součást jejich profese,“ poznamenal Zeman. „Chyba, kterou premiér poctivě přiznal, že se ta omezující opatření neobnovila a to uvolnění, které je lidsky zcela pochopitelné a příjemné, se protáhlo i do doby, kdy koronavirus už nastoupil na plné pecky,“ dodal.

Babiš je podle hlavy státu ale silný a úspěšný lídr, který před koronavirovou epidemií zlepšil ekonomickou situaci v Česku a poradil si také s první vlnou koronaviru. Plně také Zeman důvěřuje novému ministru zdravotnictví Romanu Prymulovi (za ANO). „Doufám, že tak jako nezklamal při boji s první vlnou, nezklame ani tentokrát,“ řekl.

Zemana více než rostoucí počet nakažených trápí, že se podle něj poprvé dal do pohybu i trend počtu zemřelých s onemocněním covid-19. „V tomto případě už jsou zapotřebí velmi brizantní opatření, protože není nic cennějšího než lidský život,“ poznamenala hlava státu.

„Víte, v těžké situaci, která zde nesporně je, se poznají lidé. Lidé, kteří se snaží tu situaci zlepšit a lidé, kteří jenom kritizují a pro zlepšení nic nedělají. Přeji všem občanům České republiky, aby naši situaci zlepšovali a případnou kritiku si nechali až na později,“ řekl Zeman.



S koronavirem v Česku dosud zemřelo 711 lidí. Od pondělí budou na dva týdny platit nová omezení, která ovlivní provoz škol, trávení volného času, kulturní, sportovní a další hromadné akce, svatby i bohoslužby.