Taxikář léčený remdesivirem je v dobrém stavu, v nejbližších dnech opustí nemocnici

Praha Pacienta s jedním z nejvážnějších průběhů nemoci covid-19 v Česku, který se jako první léčil ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze (VFN) experimentálním lékem remdesivir, v pondělí domů z nemocnice propouštět nebudou. Ukončení hospitalizace lze očekávat v příštích dnech.

V pondělí o tom informovala mluvčí nemocnice Marie Heřmánková. Taxikáři byl experimentální lék remdesivir podáván nitrožilně po dobu deseti dnů na přelomu března a dubna.

„Jeho stav ještě lékaři nevyhodnotili na propuštění. Nejdříve půjde domů v úterý,“ uvedla Heřmánková.

Ředitel VFN David Feltl již dříve řekl, že třiapadesátiletý pražský taxikář je v dobrém zdravotním stavu. Pacient minulý týden podstoupil test negativity na onemocnění covid-19 a byl přeložen na standardní lůžkové oddělení.

Muž byl do VFN převezen 15. března ve velmi vážném stavu z Thomayerovy nemocnice. V Thomayerově nemocnici byl hospitalizován od úterý 10. března pro celkové zhoršení zdravotního stavu. Léčen byl na zápal plic, který potvrdil rentgen. Později se však u pacienta objevily potíže s dechem, a proto byl proveden test na přítomnost koronaviru, který jej potvrdil. Přes přeložení na JIP podle mluvčího Thomayerovy nemocnice Petra Sulka v důsledku onemocnění covid-19 muži selhaly plíce, a tak byl převezen do VFN. Tam jej lékaři napojili na mimotělní oběh, který mu do krve dodával kyslík. Remdesivir mu začali podávat od 24. března, léčba experimentálním lékem byla ukončena ve čtvrtek 2. dubna.

Remdesivir je antivirotikum, které zabraňuje množení viru. V americké firmě Gilead ho vyvinul tým pod vedením Čecha Tomáše Cihláře, původně měl být používán proti ebole. VFN má nyní i dalšího pacienta, kterému chce lék podávat. Kromě nemoci covid-19 má vážnou plicní chorobu, uvedl ředitel VFN.

Do testování remdesiviru je v Praze zapojena také Nemocnice na Bulovce, kde však žádný pacient s potřebnou indikací zatím není, a motolská nemocnice, kde s léčbou jednoho pacienta začali. Lék budou používat také ve Fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně.