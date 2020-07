Technoparty na Benešovsku pokračuje. Na místě je zhruba 900 účastníků, situaci monitoruje policie

Hlaváčkova Lhota (Benešovsko) U Hlaváčkovy Lhoty na Benešovsku v neděli pokračuje technoparty. Počet účastníků se od sobotního večera zvýšil zhruba o sto na přibližně 900. Obyvatelé okolních obcí si stěžovali na rušení nočního klidu, policisté kvůli tomu přijali čtyři oznámení. Během noci policie odhalila čtyři řidiče pod vlivem návykových látek, uvedla v tiskové zprávě policejní mluvčí Lucie Nováková. Podle informací má hudební produkce skončit v neděli v poledne, poté začnou účastníci odjíždět.

Organizátor akci pořádá na soukromém pozemku se souhlasem vlastníka. „V této chvíli je na místě přibližně 900 účastníků. Během noci policisté zkontrolovali 79 osob a 55 řidičů vozidel. Čtyři řidiči byli pod vlivem návykových látek,“ uvedla Nováková.



Policie místo konání technoparty i okolí i v neděli monitoruje pomocí vrtulníku a dronu. „Ani v nočních hodinách nedošlo k vážnějšímu narušení veřejného pořádku,“ uvedla Nováková. Policie podle ní nadále spolupracuje s krajskými hygieniky, pořadateli i starostkou.

„Během dne se policisté zaměří především na důsledné kontroly odjíždějících účastníků a policisté antikonfliktního týmu budou prostřednictvím letáků upozorňovat návštěvníky technoparty na nulovou toleranci alkoholu či jiných návykových látek při řízení vozidla,“ uvedla mluvčí.

Česká televize (ČT) v neděli uvedla, že technoparty se rozšířila i na okolní pozemky, jejichž majitelé s užitím pro technoparty nesouhlasili. Podle televize je možné, že vlastníci okolních pozemků budou požadovat náhradu škody. Technoparty měla podle ČT původně trvat až do pondělí, kvůli sporům s místními obyvateli ale skončí již v neděli. „Ruší to samozřejmě občany, není to nic milého. Nevěděli jsme o této akci dopředu, nikdo nás neupozornil, že by něco takového tady mělo proběhnout,“ řekla pro Českou televizi Lenka Sladkovská, starostka obce Ješetice, pod kterou Hlaváčkova Lhota spadá.



Příznivci techna na louku u Hlaváčkovy Lhoty přijeli v pátek večer. Podle Lenky Sladkovské, starostky obce Ješetice, pod kterou Hlaváčkova Lhota spadá, je situace velmi nepříjemná. Více se ale nechtěla vyjadřovat. Policie původně v pátek hlídala louku v Blažimi na Benešovsku, kde se technoparty konala loni. Blažim se nachází zhruba 30 kilometrů od Hlaváčkovy Lhoty, kam se technaři nakonec skutečně sjeli. Podle Novákové do Blažimi nikdo nepřijel.