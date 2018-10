Telička zvažuje, zda bude opět kandidovat v eurovolbách. Láká ho nový projekt

PRAHA Místopředseda Evropského parlamentu Pavel Telička (nestraník) zvažuje, zda bude kandidovat příští rok v evropských volbách. Jeho sympatie má zvažovaný projekt integrovaných proevropských liberálních sil, o který usiluje i francouzský prezident Emmanuel Macron. Telička to v pondělí řekl novinářům v Praze. V nynějším funkčním období byl do Evropského parlamentu zvolen za ANO, se kterým se ale názorově rozešel.

Telička uvedl, že původně s opakovanou kandidaturou do Evropského parlamentu nepočítal, nový projekt ho ale oslovil. Podle něj bude důležité, jaká bude jeho konkrétní náplň. Odmítnutí nacionalismu podle Teličky je dobré východisko, ale není dostatečné. Podle něj bude třeba zajistit dostatečně kvalitní program a také jasná pravidla pro členství národních politických stran, které se do projektu zapojí.



O tom, kdy se o případné kandidatuře rozhodne, zatím Telička nechtěl mluvit. „Nezáleží to jenom na mně, nemůžu říct přesný termín,“ uvedl. Podle něj to bude spíš v horizontu několika týdnů. Záležet bude i na výsledku listopadového kongresu Aliance liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE), do níž Telička v Evropském parlamentu patří.

Telička nicméně vyloučil, že by kandidoval za nějaký politický subjekt, který už nyní v Česku působí.

V roce 2014 vedl Telička kandidátku ANO do Evropského parlamentu a byl i autorem evropského programu hnutí. Později se ale mezi ním a předsedou ANO Andrejem Babišem začaly objevovat rozpory, které loni vyvrcholily Teličkovým rozchodem s hnutím. Místopředseda Evropského parlamentu tehdy uvedl, že svůj europoslanecký mandát dokončí, protože se nadále cítí zavázán programem, za který byl zvolen.

Loni ANO opustil i druhý ze čtyř jeho europoslanců Petr Ježek, který to stejně jako Telička zdůvodnil vzdálením hnutí od původního proevropského programu. Telička i Ježek zůstali členy frakce ALDE, do níž ANO patří.