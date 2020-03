Tisíce roušek do nemocnic i veřejnosti. Vietnamci vyjadřují solidaritu Česku, na materiály se skládají

Výzva „roušky pro všechny“ hýbe v posledních dnech českou společností. Připojili se k ní i naši vietnamští spoluobčané. Ani jim Česko není lhostejné a snaží se pomoci, jak jen mohou. Kromě roušek vyrábějí dezinfekční gely, důchodcům nosí nákupy a ve večerkách rozdávají nápoje. A to vše bez jakéhokoli nároku na odměnu. K projektu „Vietnamci pomáhají“ se jich už připojily tisíce.

Mezi svojí komunitou uspořádali veřejnou sbírku, z níž nakupují materiál a šijí tisíce roušek, které darují českým nemocnicím, domovům důchodců, úřadům i veřejnosti. Solidaritu Česku projevují také vietnamští podnikatelé, kteří nabízejí zdarma kávu, čaj a další nápoje pro zdravotníky a státní příslušníky. Stovky zapojených obchodů jsou označeny srdcem.

Veřejnou sbírku vyhlásil vietnamský spolek Lam Cha Me (v českém překladu „Býti rodiči“). „Vietnamci mohou na transparentní konto přispět jakoukoli částkou. Za peníze pak kupujeme materiály na roušky, které putují do nemocnic, na úřady, ale i obyvatelům. Na účtě už je minimálně 150 tisíc korun,“ sdělila serveru Lidovky.cz jedna ze zakladatelek spolku Thu Ha Nguyenová.

Do výzev o pomoc Česku v boji proti koronaviru se zapojili Vietnamci ze všech koutů republiky. Například úřadům Vyššího Brodu a Českého Krumlova darovali dohromady 6 tisíc roušek a rukavic. Vestec u Prahy obdržel plnou krabici. A v Říčanech rozdali desítky ústenek mezi policii.

„Nyní realizujeme výrobu roušek ve velkém a dodáváme nemocnicím,“ říká Nguyenová. Velkou krabici jednorázových roušek dobrovolníci už darovali třeba nemocnici ve Znojmě a na objednání šijí stovky ústenek také pro kliniku rehabilitace a tělovýchového lékařství v pražském Motole. „Chodíme do různých nemocnic a roušky nabízíme. Ti, kdo mají ještě otevřený obchod, je dávají zákazníkům. Někdo je rozdává jen tak na ulici,“ popisuje pro Lidovky.cz Nguyenová distribuci ochranných prostředků.



„Počet roušek, které jsme rozdali ani nevíme. Situace je tak naléhavá, že neztrácíme čas, abychom je počítali. Každý dělá, co může,“ povzdechla si Nguyenová. Nedostatek látek ale prý několikrát dočasně zastavil výrobu.

Spoluzakladatelka spolku „Býti rodiči“ Thu Ha Nguyenová.

Organizace vietnamských studentů také podle návodu už vyrobila více než 2000 litrů dezinfekčního gelu, který rozdala většinou Vietnamcům do jednotlivých měst, protože v obchodech nebyly k dostání či do domovů důchodců. Podle Nguyenové Vietnamci také propagují další projekt, ve kterém chtějí pomáhat starším lidem s nákupem.



Občerstvení záchranářům zdarma

K projektu „Vietnamci pomáhají“ se v posledních dnech připojily i vietnamské obchody a restaurace. „Prodejci nabízejí kávu, čaj či jiný nealkoholický nápoj zdarma lékařům, sestřičkám, vojákům a pracovníkům IZS.,“ upřesňuje Nguyenová. Obchody, které se zapojily, jsou označeny srdcem.

Aby Vietnamcům, kteří nemluví Česky, neuniklo žádné dění během pandemie, komunita vytvořila vlastní webové stránky covidinfo.cz. „Vietnamci, kteří umí česky a jsou schopni rychle reagovat, tam ve Vietnamštině vkládají informace o opatřeních vlády a vývoji situace. Na stránkách se můžete i otestovat - vyplníte dotazník a dozvíte se, jestli a v jakém stadiu koronavirus máte,“ popisuje pro Lidovky.cz Nguyenová.

Podle Nguyenové se Vietnamci bojí nákazy více než Češi. „Vietnamci to brali od začátku hodně vážně, tak si preventivně nakupovali zásoby roušek. Někdo to mohl považovat za hysterii, ale prostě jsme se báli,“ vypráví. Někteří podle ní dokonce zrušili cesty do Vietnamu, protože měli strach, že se nakazí na letišti. „Co mohli zrušit, zrušili,“ říká. „Později jsme se ale obávali přenosu koronaviru také od Čechů, protože zpočátku nenosili roušky,“ vysvětluje. Proto se prý snažili hodně chránit.

Jedním z důvodů, proč se tolik báli je údajně i to, že by nakažené Vietnamce česká společnost zavrhla. ‚Už když byl virus jen v Číně, Češi se Vietnamců stranili. Mysleli, že jsou nakaženi,‘ dodává Nguyenová.