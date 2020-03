Pirát Tožička stáhne kandidaturu do Senátu. Pobouřil příspěvkem o ‚brutální okupaci Palestiny‘

Tožička čelil kritice kvůli svým vyjádřením na sociálních sítích. Pobouření vyvolal zejména příspěvek z jeho bývalého facebookového profilu, v němž psal o „brutální okupaci Palestiny“ a genocidě jejích obyvatel „izraelskými okupačními vojsky“ a který doprovodil koláží spojující Davidovu hvězdu a hákový kříž.

Předsednictvo Pirátů se kandidaturou Tožičky zabývalo na pondělním jednání a usneslo se, že požádá nestranického kandidáta nominovaného krajskou pirátskou organizací o stažení kandidatury. „Zvolená forma vyjádření na sociálních sítích k operaci Lité olovo z roku 2009, jakkoliv odmítáme, že by byla projevem antisemitismu, není pro Piráty přijatelná,“ uvedlo předsednictvo.

Operaci Lité olovo zahájil Izrael 27. prosince 2008 bombardováním Pásma Gazy s cílem přimět tamní vládnoucí palestinské hnutí Hamás, aby přestalo ostřelovat raketami izraelské území. V Pásmu Gazy bylo zabito 1200 Palestinců a dalších asi 5000 bylo zraněno. Proti izraelské operaci se konala ve světě řada demonstrací, protesty byly i v Česku.

Pirátské předsednictvo v pondělí uvedlo, že Tožičkovo 11 let staré vyjádření k událostem považuje za nepřijatelné. Podle nich to však neospravedlňuje urážlivé reakce, které se nyní vůči Tožičkovi objevily po zveřejnění jeho starého příspěvku. „Zdůrazňujeme, že kandidát svou celoživotní prací nejen v oblasti sociální a rozvojové pomoci dokládá své hluboké humanistické cítění a je za ním celá řada úspěšných projektů,“ uvedlo předsednictvo.

Do senátních voleb vysílá @PiratskaStrana individuum, které neváhá namalovat hákový kříž do Davidovy hvězdy. Pokládám takové projevy za vrchol hnusu a zásadně proti nim protestuji. Teď to není útok na politickou konkurenci. Za tohle bych rozbil hubu i vlastnímu bráchovi. pic.twitter.com/XpvOnNWUlp