Počet lidí s tuberkulózou vzrostl, nejvíc přibývá mezi uprchlíky z Ukrajiny

„Nikdy nebylo v Česku tak málo tuberkulózy, jako v poslední dekádě,“ řekl vedoucí Národní jednotky dohledu nad tuberkulózou Jiří Wallenfels. Meziroční rozdíly podle něj nejsou dramatické.

Nejvíce případů tuberkulózy zaznamenali lékaři v Praze, kde se za poslední rok léčilo 110 pacientů s tuberkulózou. Podle předběžných dat bylo v loňském roce hlášeno celkem 447 případů tuberkulózy, z toho 319 mužů a 128 žen. Nejčastěji se nákaza vyskytovala u lidí mezi 50 a 54 lety.

V 87 procentech případů šlo o postižení plic, ve zbylých 13 procentech případů šlo o mimoplicní tuberkulózu. Na většinu případů lékaři podle Wallenfelse přijdou pasivně poté, co pacient vyhledá pomoc lékaře kvůli déletrvajícím obtížím.

Téměř polovinu případů, celkem 220, tvoří lidé narození mimo Česko. Ve 140 případech šlo podle lékařů o Ukrajince, v dalších 21 případech o pacienty ze Slovenska.

Nárůst přišel podle Wallenfelse po začátku války na Ukrajině. Přibližně dvě třetiny případů nákazy u cizinců tvoří právě Ukrajinci. „Ukrajina patří mezi země s velmi vysokou incidencí tuberkulózy,“ vysvětlil Wallenfels. Každá více než pátá tuberkulóza na Ukrajině je podle Wallenfelse navíc u člověka, který je současně HIV pozitivní.

Předseda České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP Vladimír Koblížek uvedl, že podobný nárůst tuberkulózy zaznamenalo s migrační vlnou v roce 2022 také Německo. Tamní odborníci při screeningu zjistili, že každý devátý Ukrajinec přicházející do země byl nakažený tuberkulózou.

Podle Koblížka by bylo vhodné udělat každému Ukrajinci nad 18 let rentgen, který vyloučí jak infekci, tak onemocnění. „Pneumologové vědí, co mají dělat. Bylo by vhodně aby s nimi spolupracovali i praktici,“ řekl Koblížek.

Pneumologové v současné době jednají s ministerstvem zdravotnictví o novém pracovišti s kapacitou deseti až patnácti lůžek, které by mohlo vzhledem k nárůstu multirezistentních forem tuberkulózy ulevit lékařům. Současné kapacity totiž podle přednostky pneumologické kliniky Fakultní Thomayerovy nemocnice Martiny Koziar Vašákové přestávají stačit.

Pomoci by mohla také nová vyhláška, díky které se někteří pacienti mohou s tuberkulózou léčit doma. „Vyhláška nám umožňuje pustit nemocné s běžnou tuberkulózou po několika dnech z nemocnice domů,“ řekl přednosta Kliniky nemocí plicních a tuberkulózy Fakultní nemocnice Brno Milan Sova. Pacienti ale podle něj musí dodržovat domácí izolaci a pravidelně užívat léky.