Tuzemským věznicím se koronavirus zatím vyhýbá. Trestanci opatření respektují, nikde neprobíhají větší nepokoje

Praha Společné cely, vysoká koncentrace lidí na jednom místě a mnohdy nedostačující hygienické podmínky. I přestože věznice mohou být ukázkovým semeništěm různých nemocí, českým vězňům se nákaza koronavirem zatím úspěšné vyhýbá. „Stále platí, že nemáme žádnou nakaženou vězněnou osobu,“ potvrdila Lidovky.cz mluvčí Vězeňské služby České republiky Petra Kučerová.

Nemocí covid-19 přitom onemocnělo jedenáct zaměstnanců a příslušníků vězeňské služby. Přičemž sedm dozorců se už z koronaviru vyléčilo. České věznice hned zpočátku epidemie přijaly poměrně striktní epidemiologická opatření. „Zavedli jsme povinné bezkontaktní měření tělesné teploty všem osobám, které vstupují do věznic, vazebních věznic a dalších našich zařízení,“ uvedla Kučerová. Pokud má nově příchozí vězeň zvýšenou teplotu, nemůže do výkonu trestu nastoupit a je převezen do vězeňské nemocnice v Brně na infekční oddělení.

Už v polovině března vláda preventivně zrušila návštěvy vězněných osob, kterých je v Česku přes dvacet tisíc. „V souvislosti s tím jsme v našich zařízeních přijali kompenzační opatření, což je častější telefonní kontakt s příbuznými či možnost komunikace přes Skype,“ řekla mluvčí českých věznic. Vězeňská služba povolila i pro každého odsouzeného jeden poštovní balík navíc. Ředitelé věznic se totiž obávali vzpour, které vypukly v několika italských zařízeních poté, co vláda zakázala návštěvy.

Podle Kučerové je zákaz schůzek s rodinnými příslušníky klíčový, neboť nákaza se do vězení může dostat jen zvenčí. Pak by se virové onemocnění mohlo ve vazebních podmínkách nekontrolovatelně šířit, třeba jako v Americe, kde se z věznic stala epicentra koronaviru. „Jsme připraveni na krizový stav v případě vypuknutí epidemie,“ reagovala mluvčí.

Nervozita v celách

V době pandemie se vězeňské areály mnohem častěji dezinfikují. Odsouzení i dozorci a jiní zaměstnanci musí nosit roušku, což je na veřejnosti v Česku povinné od poloviny března. Podle zástupců českých věznic trestanci opatření respektují a nikde neprobíhají větší nepokoje. „Samozřejmě se nervozita objevuje mezi vězněnými osobami úplně stejně jako mezi veřejností obecně,“ uvedla Kučerová. Nicméně současnou krizovou situaci s vězni pravidelně řeší v rámci sezení vychovatelé a sociální pracovníci.

Kvůli možnému zavlečení nákazy do útrob káznice ředitelé maximálně omezili práci trestanců mimo areál. Z původních tří tisíc vězňů v tuto chvíli pracuje za zdmi areálů pouze sedm set odsouzených. „Zajišťují jen nezbytně nutné provozy, jako je potravinářství, zemědělství, odpadové hospodářství nebo práce pro Českou poštu,“ vysvětlila Kučerová.

Tito vězni navíc musí být od poloviny dubna rozděleni v celách podle svého zaměření na venkovním pracovišti a odděleni od ostatních vězňů. „Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem v prostorách věznic a vazebních věznic České republiky a dále na území České republiky,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). „Dodržujeme to. Jsou ubytováni tak, aby nepřišli do žádného kontaktu s jinými vězni, kteří nepracují mimo věznici,“ uvedla.

Stovky tisíc ušitých roušek

Vězni ale nemusí zoufat, že by kvůli epidemii přišli o práci. Ve všech pětatřiceti věznicích odsouzení šijí roušky, vyrobili jich už stovky tisíc. „Jen ve Světlé nad Sázavou odsouzené ženy ušily přes sto tisíc roušek,“ přiblížila mluvčí. Zpočátku šili pro sebe a dozorce, později začali zásobovat kraje, nemocnice, domovy pro seniory či policii.

VIDEO: Odsouzení na Borech vyrábí nanomasky Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Někteří vězni v tuto chvíli do šití roušek vrhli veškerou svou energii, největší obrat mají právě ve světelské a pardubické věznici. V činnosti mnohdy vidí poslání a smysluplné naplnění volného času. „To, že mohou pomáhat, je pro mnoho odsouzených velkou motivací,“ vysvětluje Kučerová.

V některých věznicích se odsouzení pustili i do výroby ochranných štítů na obličej pomocí 3D tiskáren.

Amnestie v nedohlednu

Nástup odsouzených vězňů, kteří nespáchali závažný trestný čin, by se měl nyní odkládat, a tím eliminovat počet lidí v areálech. „Vzhledem k současné situaci jsme požádali předsedy soudů, aby zvážili nástupy do výkonu trestu, což je taky jedno zprotikoronavirových opatření,“ uvedla mluvčí.

Kvůli obávám z rychlého šíření koronaviru ve věznicích některé státy začaly propouštět odsouzené za lehčí trestné činy. Třeba Írán dočasně propustil až pětaosmdesát tisíc vězňů. Česká republika nic podobného nechystá. Prezident Miloš Zeman argumentoval tím, že on sám není zastáncem amnestií a návrh na plošné propuštění vězňů považuje za škodlivý.

Za propuštění vězňů vznikla i petice. „Podpořte prosím propuštění našich milovaných partnerů, partnerek, otců, maminek, sourozenců a kamarádů z věznic, odkud se k nám živí kvůli koronaviru nemusejí nikdy vrátit,“ píše její autorka Dajuna Žáková, jejíž manžel si odpykává trest za maření úředního rozhodnutí. Prozatím petici podepsaly ani ne dva tisíce signatářů.