Učitelům by i v příštím roce měly růst platy, ministerstvo s tím i přes pandemii počítá

PRAHA Ministerstvo školství stále počítá s růstem platů učitelů v příštím roce o devět procent, jak se na tom loni domluvil ministr Robert Plaga (ANO) s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO). Podle úřadu nadále platí závazek programového prohlášení vlády, podle kterého má být průměrný plat pedagogů v příštím roce kolem 47 000 korun.

Údaje o průměrných platech ve školství za letošní první čtvrtletí zatím ministerstvo nemá. K dispozici budou asi na konci června. Úřad o tom informoval ve středu. Loni brali pedagogové v průměru 40 111 korun.

„Závazek programového prohlášení vlády platí, a platný střednědobý výhled na rok 2021 tak navýšení platů pedagogických pracovníků o devět procent obsahuje, stejně tak jako navýšení platů nepedagogů,“ uvedla mluvčí ministerstva Aneta Lednová. Schillerová podle ní sdělí ministerstvu návrh příjmů a výdajů na rok 2021 do 15. srpna.

Vláda zaměstnancům ve školství slíbila do roku 2021 navýšení platů na 150 procent jejich výše z roku 2017. Učitelé by tak měli brát příští rok v průměru asi 47.000 korun a nepedagogové 26.000 korun. Platy nepedagogů ve školství měly podle plánů ministerstva školství vzrůst v příštím roce zhruba o čtyři procenta. Loni činily v průměru 21.789 korun hrubého měsíčně.

Příprava státního rozpočtu na příští rok se má letos kvůli situaci kolem koronaviru posunout. Ministerstvo vládě nechce předkládat takzvaný předběžný návrh rozpočtu na příští rok, který by za běžných okolností měla vláda dostat do konce května a schválit do konce června. Konečnou podobu návrhu rozpočtu by vláda měla letos schválit do konce září a Sněmovna do konce října. Podle standardních rozpočtových pravidel by vláda měla finální verzi návrhu rozpočtu dostat do konce srpna a Sněmovna do konce září. Změnu v přípravě rozpočtu ministerstvo financí zdůvodnilo současným těžko předvídatelným vývojem ekonomiky.

Letošní státní rozpočet se kvůli koronavirové krizi už dvakrát měnil. Původně schválený schodek 40 miliard korun vzrostl na 200 miliard a následně na 300 miliard korun.

Ministerstvo školství má letos v rozpočtu přibližně 214 miliard korun. Platy ve školství stouply naposledy letos v lednu. Rozpočet na ně vzrostl meziročně o deset procent, respektive zhruba o 11 miliard korun. Základ výdělků učitelů se navýšil o osm procent a zbytek peněz zamířil do nadtarifní části. Přibližně o deset procent mohou letos narůst i příjmy nepedagogů. Údaje o výši průměrných platů za letošní první čtvrtletí ministerstvo ale zatím nemá. „Termíny sběru dat byly z důvodu krizové situace posunuty, a statistiky platů za první čtvrtletí tohoto roku tak bude ministerstvo mít zhruba až koncem června,“ sdělila Lednová.

