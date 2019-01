Ukázali na šéfa strážníků, který kvůli nim přišel o velení. Otec a syn sami skončili před soudem

PRAHA Konflikt s Robertem a Eugenem Linkovými přivedl ředitele Městské policie v Praze 1 Miroslava Stejskala před soud. Dočasně kvůli němu navíc přišel o velení. Spor s ředitelem si však otec se synem natolik přibarvili, že sami usedli na lavici obžalovaných. Stejskala nepravdivě nařkli, že jim při zákroku rozbil telefon. V krajním případě mohou skončit až na tři roky za mřížemi.

Prudká hádka ředitele Stejskala s otcem a synem Linkovými z 10. prosince 2016 je velmi dobře známa. Šéf strážníků v centru Prahy prověřoval podezření, že Robert Link postavil svůj vůz na místo pro invalidy nedovoleně. Kvůli doložení jeho identity se strhla hádka, jež vyústila ve fyzickou konfrontaci. Starší z Linků ředitele udeřil pěstí. Jeho synovi Stejskal ve finále odebral mobilní telefon, jelikož se bál o svou bezpečnost.

Státní zástupkyně Zdeňka Galková postavila Stejskala před soud. Podle ní se provinil tím, že telefon Linka mladšího vůbec bral do ruky. Oba muži ale popis incidentu značně nadsadili. Stejskal jim prý telefon rozbil, měl poškodit i ovladač klimatizace auta. Podle kriminalistů si v tomto ohledu vymýšleli, sami se proto musí zodpovídat z trestného činu před soudem. Jsou obžalovaní kvůli křivé výpovědi.

„Obžaloba byla podána na každého zvlášť,“ sdělila serveru Lidovky.cz soudkyně Šárka Šantorová, která má na starosti případ Roberta Linka. Ředitel Stejskal má v pohledu na jejich konání jasno. „Manipulaci s telefonem v souvislosti s jeho rozbitím a poškozením ovladače klimatizace si vymysleli,“ uvedl pro Lidovky.cz odstavený velitel.

‚Byla mi zima, měl jsem zdravotní problémy‘

V případě Roberta Linka byla nařízena už dvě hlavní líčení, ale k ani jednomu nedošlo. „Z důvodu opakované nemoci obhájce obžalovaného, hlavní líčení bylo odročeno na další termín,“ podotkla soudkyně Šantorová. Proces by měl naplno propuknout 5. února. Lidovky.cz zastihly Linkova advokáta Václava Voříška, podle jeho vyjádření by se líčení na třetí pokus mohlo rozběhnout.

„Byla zima, měl jsem běžné zdravotní problémy, tak jsem se z jednání omluvil. Plánuji, že na další půjdu. Takže to by odročeno být nemělo,“ řekl pro Lidovky.cz Voříšek. Že si jeho klient ve sporu se Stejskalem vymýšlel, odmítá. „Ničeho takového se nedopustil. Nejsou tam ani důkazy, které by jeho vinu spolehlivě prokazovaly,“ je přesvědčený právní zástupce.

Větev s jeho otcem Eugenem už započala, loni na podzim se konaly dvě hlavní líčení. Proces pokračuje 25. února. Na druhé jednání zašel i ředitel Stejskal, chystá se vyrazit také na nadcházející únorové. „U soudu netrval na své verzi. Vznesl otázku, proč jsem nařkl jeho, když mě obvinila policie. Ale kdyby nevypovídal, jak vypovídal, tak mě policie neobvinila,“ zmínil Stejskal.

Za pravdu mu dává i státní zástupkyně Galková, která ho přitom obžalovala ze zneužití pravomoci. Verzi Linků odmítla v samotné obžalobě Stejskala. „Jejich nepravdivé tvrzení bylo zcela jednoznačně vyvráceno zejména pořízeným videozáznamem, který je nezpochybnitelným důkazem o tom, že obviněný žádnou materiální škodu ani na mobilním telefonu, ani vozidle poškozeného svým jednáním nezpůsobil a ani způsobit nemohl.“

Potrestaný násilník

Ředitel bez velení Když Miroslava Stejskala státní zástupkyně loni v říjnu obžalovala, šéf Městské policie hlavního města Prahy Eduard Šuster ho velení strážníků v Praze 1 zbavil.

Přeřadil ho na centrální ředitelství městské policie, kde Stejskal působí na právním odboru a pobírá o 20 tisíc nižší plat. Suspendovaný ředitel tam shodou okolností připravuje podklady k metodickým pokynům, aby strážnici postupovali při svých zákrocích v souladu se zákonem.

Pokud soud Stejskala očistí, Šuster mu vrátí velení. V opačném případě ho propustí.

V procesu zatím padlo několik dílčích rozhodnutí, všechny ve prospěch ředitele Stejskala. Naposledy ho soud loni v listopadu očistil, ale státní zástupkyně podala na místě odvolání. Kauzu tak projedná Městský soud v Praze, spis však dosud nedostal.

Stejskal vzpomíná, že konflikt začal u mladšího Linka, ale vygradoval především kvůli jeho otci. „Přes prvotní odpor, který vyvolal Robert Link, protože mi odmítl prokázat totožnost, zavinil vyprovokování situace jeho otec, když se mi pokusil vytrhnout odebraný průkaz (pro invalidy, pozn. aut.). Tím vznikla mela, na kterou navazovala situace, kdy jsem sebral telefon a po strkanici ho dal do auta,“ popisuje.

Uzmutí mobilu vysvětluje ředitel jednoduše. V jedné fázi konfliktu k němu mladší z Linků s telefonem v ruce ostře vykročil. Stejskal se obával, že mu ho vhodí do obličeje. Později se mu navíc potvrdilo, že auto na místě pro invalidy nemělo co dělat. Průkaz umožňující takové parkování byl padělaný. Policie doložila, že šlo o vyplněnou šablonu z úřadu Městské části Praha 22. Tam pracoval bratr Roberta Linka.

Robert Link nestojí před soudem poprvé. Má za sebou nejméně jedno pravomocné odsouzení. V dubnu 2017 ho Městský soud v Praze potrestal za to, že napadl 19letého mladíka. Mladý muž vjel v červnu 2015 Linkovi do jízdního pruhu. Oba poté zastavili na benzinové pumpě, aby příhodu vyřešili. Link tam mladého muže udeřil boxerem do obličeje. Soud mu za výtržnictví a ublížení na zdraví uložil podmíněný trest 18 měsíců s odkladem na čtyři roky.