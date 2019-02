'Ukažme, že jsme na minulost hrdí.' Chrám, v němž zemřeli Gabčík s Kubišem, projde rekonstrukcí

PRAHA Stopy po granátech v podlaze či po kulkách na zábradlí. Pravoslavný chrám svatých Cyrila a Metoděje v Praze dosud „zdobí“ zřetelné otisky bojů z období heydrichiády. Od posledního hrdinného vzdoru sedmi československých výsadkářů totiž objekt neprošel výraznější obnovou. Změnit se to má v následujících letech – město ho chce kompletně zrekonstruovat.

Prvotní kroky k revitalizaci církevní stavby z 18. století začal magistrát podnikat již v polovině roku 2017. „Loni jsme vypracovali geodetické zaměření objektu a­provedli průzkumné práce. V ­tuto chvíli se uskutečňují návazné průzkumné práce, které zahrnují UV luminiscenční průzkum, doplňkový radonový průzkum, průzkumné vrty a rozbor DNA,“ přiblížil serveru Lidovky.cz mluvčí úřadu Vít Hofman.

Až následně podle něj Praha může přistoupit k vypracování podrobné projektové dokumentace. Zatím tak prý nelze předjímat, co všechno rekonstrukcí projde, jaké by mohly být její náklady či kdy přesně by mohla začít.

Posledních rozsáhlejších oprav se stavba, jež se nachází v Resslově ulici nedaleko centra, dočkala ještě za komunistického režimu, před více než padesáti lety. Tehdy byly obnoveny venkovní omítky či vstupní železná vrata. Od té doby se toho příliš nezměnilo.

Obsáhlý rozhovor s otcem Václavem Ježkem k rekonstrukci chrámu najdete ZDE.

Podle duchovního správce chrámu, otce Václava Ježka, je potřeba opravit hlavně interiér – provést nový vnitřní nátěr, zrestaurovat fresky či vyměnit vstupní vrata. Obnovu by si zasloužil i dřevěný podnos, na němž kněží slouží, neboť se začíná propadat. „Momentálně na mě chrám působí ošuntěle. Po celkové rekonstrukci by ožil,“ okomentoval to Ježek.

Představený chrámu svatého Cyrila a Metoděje, otec Václav Ježek.

S jeho slovy souhlasí i Aleš Knížek, ředitel Vojenského historického ústavu (VHÚ), který od roku 2017 spravuje kryptu v­ podzemí církevní stavby. „Je to významné místo pro československé dějiny – a i vzhledem k návštěvnosti by si opravu zasloužilo,“ řekl pro Lidovky.cz. „Měli bychom ukázat, že jsme na to hrdí,“ doplnil.

Změna i pro kryptu

Dílčích změn by mohla doznat právě i krypta, jež prošla rozsáhlou proměnou v roce 2010. VHÚ by v ní rád zmodernizoval osvětlení, aby bylo možné například upravovat jeho intenzitu či zacílit jej pouze na busty výsadkářů.

Náklady spojené s rekonstrukcí by mělo z velké části hradit hlavní město. Pravoslavná církev však podle představeného Václava Ježka počítá se spoluúčastí. „Byli bychom připraveni zaplatit třeba nový dřevěný podnos nebo další věci, které se církve týkají, například obrazy a ­předměty,“ uvedl duchovní správce objektu s tím, že církev nechce investice nechat pouze na magistrátu.

V chrámu je od roku 1995 Národní památník hrdinů heydrichiády. Připomíná událost, k níž na stejném místě došlo 18. června 1942, necelý měsíc poté, co dvojice československých výsadkářů Josef Gabčík a­ Jan Kubiš provedla vojenskou operaci na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Sedmičlenné skupině parašutistů včetně Gabčíka a Kubiše stavba posloužila jako úkryt před nacisty.

Virtuální prohlídku krypty a chrámu můžete absolvovat po kliknutí na banner níže.

Po odhalení čelili výsadkáři mnohonásobné přesile gestapa několik hodin. Všichni nakonec přišli během statečného boje v chrámu o život. Šest jich spáchalo sebevraždu, jeden zemřel na následky utrpěných zranění.



Areál je nyní ve vlastnictví Prahy. Spravuje jej ovšem církev, jež má na starosti samotný chrám, společně s Vojenským historickým ústavem, který předloni převzal na dvacet let provoz památníku v kryptě.