Úprk z Památníku Lidice. Zaměstnanci odcházejí kvůli atmosféře i klipu thrash metalové kapely

Lidice Každoročně si v ­půli června lidé ve středočeských Lidicích připomínají vyhlazení obce nacisty. Letos, kdy od hrůzného aktu uplynulo 77 ­let, vznikl nezvyklý počin. Mostecká kapela Arawn vytvořila v kulisách tamního památníku černobílý videoklip ke své skladbě, v níž v drsném thrashcorovém stylu vypráví tragický příběh obce.

Souhlas k natáčení poblíž pietního místa získali muzikanti přímo od vedení památníku, který spadá pod ministerstvo kultury.

Právě takový přístup managementu ale utvrdil Kláru Klímovou v jejím dřívějším rozhodnutí z ­organizace odejít. „Je pro mě něco nepochopitelného, že by se takto měla prezentovat v­ Lidicích historie,“ reagovala dnes již bývalá asistentka ředitele, respektive ředitelky památníku.

Klímová není jediná. Podle informací LN čelí instituce, jejímž posláním je péče o trvalé uchování vzpomínky na vyhlazení obce a utrpení jejích občanů, vlně výpovědí. Od března ji podalo sedm ze 30 pracovníků, mnozí po dlouhých letech působení. Ve správě organizace tak po jejich odchodu nezůstává téměř nikdo s ­rodinnou vazbou na lidickou historii.



Důvodem odchodů přitom primárně není drsný videoklip. Bývalí pracovníci uvádějí, že se neztotožňovali se způsobem, jakým je památník řízen. Stěžují si, že se k nim nedostávaly informace, a­ zmiňují i konflikty mezi zaměstnanci, kteří nastoupili za nového vedení.

„Čekali jsme, že se něco změní, ale bohužel se tak nestalo. Informace se točí pouze v klubu vyvolených. Byli jsme zvyklí, že zaměstnanci o všem věděli a vše se řešilo na rovinu,“ říká Klímová, která pro lidický památník pracovala osm let.

Ředitelka památníku Martina Lehmannová žádné problémy mezi zaměstnanci nezaznamenala. „Bylo to jejich rozhodnutí a já jsem jej respektovala. Pokud s něčím vnitřně nesouhlasili, nedali mi o tom vědět,“ řekla LN. Ministerstvo kultury na dotazy LN reagovalo vyjádřením, že problematika je plně v kompetenci ředitelky.

Památník opustili či právě teď opouštějí pracovníci z pozic kurátorů, vedoucích oddělení či údržbářů. „Mrzí mě, že odešli kmenoví dlouholetí zaměstnanci, kteří znali historii obce. Mám pocit, že odešla ,paměť‘ památníku, jež je nepřenositelná. To mě na tom mrzí nejvíce,“ uvedla pro LN starostka Lidic Veronika Kellerová (Sdružení nezávislých Lidice). Také ji skupina Arawn oslovila s ­žádostí o povolení natáčet v­ obci klip, což ale odmítla. „Nejsem nepřítel metalové muziky, pouze si myslím, že to není vhodná propagace Lidic,“ řekla LN. Míní, že přeživší lidické tragédie by klip nejspíš neschvalovali. „Kapelu jsme slušně odmítli,“ dodala.

Skupina Arawn přirovnala starostčino rozhodnutí ke komunistickým praktikám a stylu vyjadřování bolševických výborů. Pro LN kapela uvedla, že i na svém druhém albu hodlá upozorňovat na momenty z české historie, a minulost tak přibližovat i mladé generaci, která má dnes jiné priority.

Svolení natáčet v místě památníku hudebníkům posléze dala Martina Lehmannová, jež Památníku Lidice šéfuje od dubna 2017. Dle ní se jedná o kvalitní hudbu, proto vzpomínkový prostor kapele nabídla. „Vždy ale natáčeli mimo pietní území. Je potřeba šířit poselství památníku mezi nejrůznější skupiny obyvatel Česka,“ vysvětlila. O nestranné posouzení požádala Ústav pro studium totalitních režimů; měl mimo jiné zjistit, zda minulost kapely není neslučitelná s posláním Památníku Lidice. Ústav natočení klipu doporučil s tím, že „pro veřejnost poslouchající metal to bude velký vstřícný krok, neboť kapela patří ke kvalitním,“ popsala Lehmannová a dodala, že osobní vkus by při posuzování, zda metaloví Arawn smí v Lidicích natáčet, neměl hrát žádnou roli.

Videoklip obsahuje i dobové fotografie přibližující lidickou tragédii. Kapele je na pokyn vedení památníku poskytla jedna z bývalých pracovnic organizace, jež si nepřeje být jmenována (redakce její totožnost zná). „Nepřišlo mi to úplně v pořádku vzhledem k tomu, že šlo i o snímky zastřelených lidických mužů a podobně. Jejich rodiny žijí ve vesnici. Byl to moment, po kterém jsem se definitivně rozhodla pro odchod,“ uvedla.

„V organizaci se teď historie nebere příliš v potaz. To byl hlavní důvod, proč jsem odešla. Jsem ,Lidická‘, práce mě bavila, člověk ji měl jako poslání a takové místo se jinak neopouští,“ popsala bývalá asistentka ředitele Klára Klímová. Ona sama pochází z lidické rodiny pamětníků, díky tomu podle svých slov nahlíží na tamní historii jinak. Odmítá, že by ona či další zaměstnanci pracovní poměr rozvázali kvůli nízkým platům.

Také Renáta Hanzlíková je vnučkou ‚lidické ženy‘ a pro instituci pracovala šestnáct let - v posledních letech jako vedoucí oddělení prezentace. Pro LN uvedla, že například o plánovaném vzniku videoklipu kapely Arawn ona ani další (nyní už bývalí) zaměstnanci nevěděli. „Na poradách se tyto zásadní věci neřešily. Kdyby se dávaly do zápisu, věděli by o ­nich všichni a mohli by svůj názor vyjádřit včas,“ uvedla. Taková prezentace Lidic je dle ní urážející a organizaci opouští kompetentní lidé, kteří měli práci jako poslání.

Podobně se k situaci staví i jeden z bývalých údržbářů památníku Josef Hofmann, který odešel po třinácti letech. „Nechtěl jsem být součástí potápějící se lodi. Zmizela úcta k místu i kvalita práce,“ myslí si.



Ředitelka Lehmannová argumentuje tím, že od letošního února, kdy ji hudebníci oslovili, do dubna sháněla na kapelu reference. „V té době byli zmínění zaměstnanci již ve výpovědi. Jednala jsem proto s vedoucími pracovníky, kteří v památníku i nadále pracují. Ke klipu se mohl vyjádřit každý, ale ze strany zaměstnanců, kteří byli ve výpovědi, se nikdo neozval,“ řekla.