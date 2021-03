Havlíček: Všechny testy se nově musí provádět na pracovišti. Příští týden začnou i na menších úřadech

Praha Povinné testování se nově bude týkat také úřadů a dalších veřejných institucích s méně než 50 zaměstnanci, schválila vláda. Začátek stanovila na 23. března, dokončit ho musejí do 30. března.

Testování se bude týkat také pracovníků škol, které zajišťují péči o děti zaměstnanců integrovaného záchranného systému a dalších vybraných profesí. Platí pro ně stejné termíny. Na tiskové konferenci po mimořádném jednání vlády to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).



Všechny testy se podle Havlíčka musejí provádět na pracovišti, pokud není nezbytný důvod, aby to bylo jinak. Týká se to podle něj například pracovníků, kteří jsou na služební cestě a nemohou se v daném termínu do podniku dostavit. Testy se nadále nebudou týkat lidí, kteří pracují z domova, dodal Havlíček.