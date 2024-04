Blíží se další změny v Ústavním soudu, o kom se mluví? Mezi adepty je i silné jméno z Nejvyššího správního soudu

Kromě Tomáše Lichovníka skončí po deseti letech též místopředseda Ústavního soudu Vojtěch Šimíček. Ten před svým jmenováním v roce 2014 působil na Nejvyšším správním soudu. Tam dle všech předpokladů Šimíček opět zamíří. Jak se ale hojně probírá v justičních kruzích, vracet se z nejprestižnější štace, kterou je právě garant ústavnosti, není jen tak.

Stát se „pouhým“ řadovým soudcem by nemuselo být dostatečné. Proto v kuloárech zaznívá, že nejelegantnějším řešením by bylo nominovat k Ústavnímu soudu místopředsedkyni Nejvyššího správního soudu Barbaru Pořízkovou. Byť je v současné pozici spokojená, Pořízková by zřejmě nabídku, jež se takzvaně neodmítá, přijala. Uvolnila by tak své místopředsednické křeslo navrátivšímu se Šimíčkovi.