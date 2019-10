Už neumím žít bez plastických operací, říká dvaadvacetiletá dívka. Za sebou má 35 zákroků

Praha Život bez plastických operací si nedokáže představit. Dvaadvacetiletá Annemarie Dietrichová doposud podstoupila 35 estetických zákroků a utratila za ně půl milionu korun. „Plastické operace a různé zákroky jsou pro mě nové a nové možnosti, jak být více spokojená sama se sebou,“ říká v rozhovoru pro LN Dietrichová.

S razantní změnou své vizáže začala v osmnácti letech, kdy si nechala zvětšit poprsí pomocí implantátů. Donutilo ji k tomu nízké sebevědomí a touha cítit se lépe. „Když mi zvětšili prsa, zjistila jsem, že z hodiny na hodinu mi může vyrůst hrudník o tři čísla. Tak jsem si řekla, proč bych takto snadno nemohla změnit i jiné části svého těla,“ přibližuje.

Budoucí studentka práv se v listopadu chystá na sérii zákroků do Istanbulu, za které zaplatí 200 tisíc korun. Nákladné operace si prý může dovolit díky podílům v rodinné firmě. „Jsem si vědoma toho, že mám náročný koníček. Všechny peníze jsem navíc ochotna investovat do krásy,“ říká.

Na současný nárůst počtu plastických operací u mladých žen mají podle ní vliv sociální sítě, díky nimž se dívky častěji porovnávají a ztrácejí sebevědomí.

LN: Svou první plastickou operaci jste podstoupila v 18 letech, šlo o zvětšení prsou pomocí implantátů. Co vás k tomu vedlo?

V osmnácti jsem zhubla a přišla o svá prsa. Váhala jsem, ale nakonec jsem sebrala odvahu. Pro zvětšení ňader pomocí implantátů jsem se rozhodla, protože jsem se chtěla cítit lépe. Předtím jsem si připadala jako kluk a cítila se hrozně.

LN: Hlavním impulzem tedy bylo nízké sebevědomí?

Určitě. Primárně jsem šla na operaci kvůli sobě.

LN: Zatím máte za sebou 35 plastických operací a estetických zákroků. Proč tolik?

Z plastických operací jsem vždy měla respekt, neměla jsem o tom dostatek informací. Když mi zvětšili prsa, zjistila jsem, že z hodiny na hodinu mi může vyrůst hrudník o tři čísla. Tak jsem si řekla, proč bych takto snadno nemohla změnit i jiné části těla. Začala jsem být kritická vůči svému vzhledu, hledala na sobě nedokonalosti, zjistila, že mám malé rty a podobně. Začala jsem se o plastickou chirurgii aktivně zajímat, sledovat doktory a kliniky na Instagramu. Sledovala jsem i lidi, kteří estetické zákroky podstoupili – a přestala se bát. Dopadlo to tak, že si pořád vymýšlím nové a nové věci, které na sobě chci změnit.

LN: Co vám život po plastických operacích dal a vzal?

Nevzalo mi to nic. Jsem se sebou více spokojená, jelikož mi na vzhledu hodně záleží. Plastické operace a různé zákroky jsou pro mě nové a nové možnosti, jak být více spokojená sama se sebou.

LN: Potetovaní lidé často tvrdí, že s tetováním nedokážou přestat. Je to podobné i u plastických operací? Může jeden zákrok spustit řetězovou reakci?

To je různé. Některé ženy trpí jedním nedostatkem, třeba velkým nosem, a jdou jen na jednu jedinou plastickou operaci. Jiná část žen, mezi něž patřím, s tím přestat nedokáže a vymýšlí si nové věci. Takže ano, jedna operace může z mého pohledu spustit řetězovou reakci. Já si už nedokážu představit život bez plastických operací a estetických zákroků.

LN: Vnímáte je již jako náplň svého života?

Určitě. Velmi dbám na svůj zevnějšek, zajímám se o stravu, chodím do fitness centra a podobně. Můj životní styl spočívá v tom, že se upravuji a pravidelně chodím na údržbu těla. Každého půl roku podstupuji výplně obličeje. Pro mě už jde o takový koloběh a považuji to za součást mého života.

LN: Jaké konkrétní plastické operace a estetické zákroky jste podstoupila?

Absolvovala jsem niťový lifting (zákrok, při němž chirurg zavádí do obličeje nitě, jež pomáhají klientkám vyhladit vrásky a vypnout kontury obličeje – pozn. aut.) Dále botox a výplně obličeje na bázi kyseliny hyaluronové. Je toho hodně. V podstatě jsem už vyzkoušela všechny estetické zákroky šité mně na míru, které kliniky nabízely. Z plastických operací jsem podstoupila jen zvětšení prsou a v listopadu se chystám na sérii zákroků sloučených do jedné velké operace.

LN: Nevyužívají ženy tyto zákroky jako svou obranu proti stárnutí?

Například výplně obličeje jsem využila ke zvětšení rtů, výplni brady a lícních kostí, k pozvednutí koutku úst a k odstranění kruhů pod očima. U niťového liftingu jsem využila balíček speciálně pro pro mladé ženy ve věku od dvaceti do třiceti let k pozvednutí kontur a k fixaci obličeje.

Na snímku je sedmnáctiletá Annemarie Dietrichová ještě před svým prvním zákrokem, čímž bylo zvětšení prsou pomocí implantátů.

LN: Pokud vím, podobné operace jsou velmi nákladné.

S penězi si starost nedělám. Mám podíly v rodinné firmě, z jejich výtěžku vše platím.

LN: Kolik peněz už jste za plastické operace a estetické zákroky utratila?

Přibližně půl milionu korun. Nejdražší byla prsa, která stála 90 tisíc. Mám napíchaný celý obličej, na výplních jsem byla několikrát a jedna ampulka kyseliny hyaluronové stojí od 7 do 11 tisíc korun. Niťový lifting přišel na 30 tisíc. V listopadu mě čeká výdaj přibližně 200 tisíc korun.

LN: Jak vysokou sumu jste ochotná do plastických operací ještě investovat?

Velkou, nemám stanovený limit. Samozřejmě, člověk musí přemýšlet nad tím, aby se uživil, měl kde bydlet a co jíst. Jsem si vědomá toho, že mám náročný koníček, a všechny peníze navíc jsem ochotná investovat do krásy.

LN: Co na vaši proměnu říká rodina a známí?

Když jsem si nechala zvětšit prsa, rodiče se zděsili, že budu jako ti „plastic people“. Já však navštěvuji doktory, kteří to dělají s citem a smyslem pro přirozenost. Rty i proto nemám nesymetricky velké a podobně. Rodiče se zprvu báli, že to přeženu a dopadnu nepřirozeně, ale když vidí, že se udržuji v normě, tak jim je to vesměs jedno. Kamarádům se to líbí. Nesetkávám se s negativními reakcemi.

LN: Lze tedy říci, že vás rodina podporuje?

Nenazvala bych to podporou. Řekla bych, že moje rodina zastává neutrální postoj a akceptuje to.

Takto v současnosti vypadá dvaadvacetiletá Annemarie Dietrichová.

LN: Co na vaši změnu říkají muži, registrujte jejich vyšší zájem o vás?

Nikdy jsem to v tomto ohledu neměla špatné. Teď si mě všímají i ti, již milují takto poupravené ženy.

LN: Litovala jste někdy nějaké operace či zákroku?

Ne vždy jsem byla spokojená. Konkrétně u jedné výplně obličeje to dopadlo katastrofálně. Vybrala jsem si špatnou doktorku, zákrok pokazila. Hned jsem šla na vypuštění výplně a už se k ní nevrátím. Nyní si pečlivě čtu recenze doktorů a než se někam objednám, týdny sleduji výsledky jejich práce.

LN: Nesetkala jste se se zdravotními komplikacemi?

Ne. Myslím si, že jsou li lékaři profesionálové a užívají kvalitní materiál, tak je riziko vzniku komplikací minimální. U silikonu se může stát, že praskne. Ale to je opravdu extrém, to by mohlo nastat třeba u dopravní nehody.

LN: Některé ženy si nechávají přeoperovat ňadra z velikosti A až na velikost F. Ani ty se nesetkávají se zdravotními komplikacemi jako je například bolest zad?

Může se to stát. Mám však spoustu kamarádek, jež mají skutečně velká prsa – jenže ony cvičí a tím si posilují záda. I proto nečelí žádným problémům a bolestem. Zvětšená prsa ale naštěstí lze znovu operovat, takže během jednoho zákroku může doktor ženě zmenšit implantáty či je vyjmout z těla úplně.

LN: Podle našeho zjištění přibývá žen ve věku do 30 let, které podstupují plastické operace. Můžete to potvrdit?

Dříve se na plastiku chodilo s problémy, třeba s malými prsy či velkým nosem. Teď se takové operace staly běžnou záležitostí úplně pro všechny. Dělají se jak na běžícím páse, sama jsem to zažila v jedné klinice. Mohou za to i sociální sítě. Nebýt Instagramu, hodně holek by si operaci rozmyslelo. Na sociálních sítích se porovnávají, v důsledku čehož ztrácejí sebevědomí – a to je „donutí“ jít na plastiku.

Anastasia Doll má na Instagramu téměř 400 sledujících a je vzorem pro dvaadvacetiletou Annemarii.

LN: Jaké máte další plány?

V listopadu se chystám na kliniku do Istanbulu. Během jedné operace mi plastický chirurg odoperuje nos a provede lip lift, což znamená, že mi uřízne kůži mezi rtem a nosem za účelem toho, aby se ret zvedl a opticky zvětšil. Podstoupím i zákrok cheek lift, při kterém mi doktor uřízne kůži od obočí až k lícní kosti. Díky tomu můj obličej bude vypadat hubeněji a zvýrazní se mi tvář. Příští rok v březnu se chystám na další zvětšení prsou. Potom se na sebe podívám a uvidím, jestli jsem spokojená. Je zcela normální, že zákaznice chodí na operaci nosu třeba pětkrát, než jsou konečně spokojené. Ještě přemýšlím nad novými zuby či přesunutím tuku do pozadí či do části obličeje.

LN: Když popisujete průběh operace, tak já osobně dostanu strach, jen to slyším. Vy se nebojíte?

Pro mě je to nechutné, nemám ráda krev. Ale nebojím se. Vím, že to je bezpečné. Nicméně na videa z operačních sálů se raději nedívám, je mi z toho zle.