V části Českého Krumlova nejde proud. Porucha týkající se 500 míst nesouvisí s vichřicí Sabine

Český Krumlov V části města Český Krumlov nejde elektřina. Jde o části Slupenec, Spolí a Rožmberská ulice. Výpadek by měl trvat do čtvrtečního rána. Ve středu večer to řekl starosta města Dalibor Carda (SN-Město pro všechny). Energetická společnost E.ON uvedla, že je to nová porucha, která nesouvisí s vichřicí Sabine. Bez elektřiny je asi 500 odběrných míst, řekla večer mluvčí firmy E.ON Božena Herodesová.

„Před hodinou bylo všechno spraveno. Je to nová porucha, která vznikla nezávisle na kalamitě, po 19:00. Původně bylo bez odběru 1300 míst, manipulací se jich podařilo napojit z jiného okruhu 800, zbývá 500,“ řekla Herodesová před 21:00. Jde o poruchu na vysokém napětí. Dodávky elektřiny obnoví E.ON ve čtvrtek.

Silný vítr opět trápí energetiky. Bez elektřiny zůstává přes 20 tisíc domácností, ráno přibyly další poruchy Distribuční společnost E.ON ve středu v 19:30 uvedla, že obnovila dodávky elektřiny všem odběratelům, kteří o ně přišli kvůli následkům vichřice Sabine. Silný vítr zasáhl Česko v noci na pondělí a další vlna udeřila ten den odpoledne. Poryvy na řadě míst způsobily výpadky proudu a v ČR bylo ten den bez elektřiny více než 300 000 odběrných míst. E.ON na Českokrumlovsku odvolal poslední kalamitní stav v úterý večer. V jižních Čechách ve středu evidoval 780 odběrných míst bez elektřiny, téměř 500 jich bylo v Pohorské Vsi na Českokrumlovsku a okolí. V Česku platila výstraha na silný vítr do středečních 18:00.