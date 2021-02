V Jelením přikopu se stromy kvůli jeřábu kácet nebudou, vyvrátil Zeman tvrzení Hřiba. Vyzval primátora k omluvě

PRAHA V pražském Jelením přikopu se stromy při rekonstrukci Mockerových domů kácet nebudou. Ani to nikdy nebylo v plánu. Informace o tom, že se mají v Jelením příkopu kácet stromy, je naprosto nepravdivá, napsal v dopise pražskému primátorovi Zdeňku Hřibovi (Piráti) prezident Miloš Zeman. Hřib minulý týden poslal Zemanovi dopis s výzvou, aby zastavil kácení stromů pro vytvoření místo pro jeřáb. Zeman primátora vyzval, aby se omluvil hradním zahradníkům, památkářům a architektům.

„Ano, v Jelením příkopu skutečně ve výhledu několika měsíců bude postaven jeřáb, který bude dopravovat stavební materiál na opravu Mockerových domů. Žádné kácení zeleně není v souvislosti s touto rekonstrukcí plánováno,“ píše v dopise Zeman.



Hřib v dopise uvedl, že betonová podesta pro jeřáb má mít rozměry pět krát pět metrů a bude 1,5 metru hluboká s několika sedmimetrovými piloty pro umístění jeřábu. Z toho důvodu mělo být prý pokáceno několik vzrostlých stromů.

Dezinformace, tvrdí Zeman

Na místě, kde má jeřáb stát, podle prezidenta žádné stromy nerostou. Zeman rovněž napsal, že pokud by nějaké stromy měly být káceny, tak by tomu musela předcházet řada úředních kroků. „Důkazem toho, že nikdo neplánoval ani neplánuje kácení, je i to, že na příslušný úřad nebyla podána žádná žádost o jeho povolení, a tudíž jsem nucen konstatovat, že vaši poradci se zmýlili,“ píše se v dopise.

Jako dezinformaci pak prezident v dopise označil tvrzení, že Jelení příkop je nyní uzavřen zbytečně. V horní části provádějí práce Pražské vodovody a kanalizace (PVK). „Což je magistrátní podnik. Magistrát hlavního města Prahy vedete Vy, nikoliv Kancelář prezidenta republiky,“ píše prezident v dopise.

V PVK je Praha minoritní akcionář, vlastní 49 procent, větší část má francouzská společnost Veolia. Dolní část příkopu pak slouží pro dopravu materiálu na opravu parkánových hradeb.

Investorem rekonstrukce Nového proboštství je Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze. Kapitula podle vyjádření mluvčího prezidenta Jiřího Ovčáčka z minulého týdne zatím Správu Pražského hradu nepožádala o souhlas s umístěním jeřábu do Jeleního příkopu.