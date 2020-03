V karanténě je 263 policistů. Nebudou řešit bagatelní činy, při kterých přijdou do kontaktu s lidmi

Praha Policisté omezí tzv. bagatelní činnost, při které přijdou do kontaktu s lidmi. Týká se to mimo jiné preventivních dopravních kontrol a upraveno je rovněž vnitřní fungování v úřadovnách a služebnách. Důvodem je ochránit policisty i obyvatele před možnou nákazou koronavirem. Z policejního sboru čítajícího asi 40 tisíc příslušníků jich je nyní 263 v karanténě. ČTK to v neděli řekla mluvčí policejního prezidia Kateřina Rendlová. Od rána v ČR přibylo 17 nakažených, je jich 231.

Vnitřní doporučující stanovisko vydal v sobotu policejní prezident Jan Švejdar. „Obsahuje mimo jiné doporučení minimalizovat kontakt příslušníků policie s občany v jinak obvyklé činnosti, jako jsou například silniční kontroly a podobně. Priorita je teď jinde a na silniční kontroly bude času dost,“ napsal Švejdar na twitteru. Zároveň vyzval obyvatele, aby se chovali zodpovědně, ať „můžeme být tam, kde je teď nejvíc třeba,“ dodal.

Kontroly na hranicích kvůli koronaviru pokračují, do karantény šli další tři lidé Cílem opatření je snížit riziko nákazy policistů i obyvatel. Podle Rendlové to rozhodně neznamená, že by policisté přestali vykonávat svou práci. Pouze omezí výkon zmíněné tzv. bagatelní činnosti. Zároveň je jim doporučeno, aby co nejvíc agendy vyřizovali bezkontaktně. „Na úřadovnách jsou rozděleni na dvě skupiny, které se nepotkají, neboť do karantény již odcházejí kvůli nakažení při výkonu služby,“ řekla Rendlová. Změněno je také fungování jídelen. V sobotu večer byl v Česku počet pacientů nakažených koronavirem 189, v neděli ráno bylo 214 případů a nyní je jich 231. Dvě třetiny nemocných se infikovaly v zahraničí, třetina v ČR. Ze zemí, v nichž se Češi nakazili, stále převažuje Itálie. Kvůli koronaviru už vláda vyhlásila ve čtvrtek nouzový stav.