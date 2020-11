Brno V případu možné korupce na radnici městské části Brno-střed, v takzvané kauze Stoka, se změní dozorující státní zástupce. Radek Mezlík z brněnské pobočky olomouckého vrchního státního zastupitelství odchází pracovat pro Úřad evropského veřejného žalobce. Mezlík to ve čtvrtek potvrdil.

Na změnu dozorujícího žalobce upozornily servery HN a Aktuálně.cz. Mezlík řekl, že už byl vyrozuměný o úspěšné účasti ve výběrovém řízení, do kterého se přihlásil. „Do funkce budu jmenován, není ale zřejmé kdy. Tipoval bych, že to bude někdy v únoru, takže do té doby budu na kauze Stoka pracovat,“ uvedl Mezlík.