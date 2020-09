V Liberci se samovolně rozjelo letadlo. Narazilo do plotu a způsobilo škodu za 2 miliony korun

Liberec V Liberci se v pátek při technické kontrole na zemi samovolně rozjel ultralehký letoun Skylane a narazil do plotu. Dvoučlenná posádka utrpěla lehká zranění. Odhadovaná škoda je za dva miliony korun, řekla to v pátek mluvčí policie Vladimíra Šrýtrová.

Policistům byl původně kolem 15:30 nahlášen pád letadla při přistání, to se ale podle Šrýtrové nepotvrdilo. V letadle byla podle ní dvoučlenná posádka, která prováděla jeho technickou kontrolu. „Nastartovali letadlo, nechtěli nikam letět, ale jak se dostalo do plných otáček, tak se samovolně rozjelo. A ač se ho snažili zastavit, tak letadlo narazilo do plotu,“ uvedla Šrýtrová.



Při nárazu utrpěla posádka zranění, oba muže ošetřila záchranná služba. „Šlo o lehké zranění,“ dodal krajský mluvčí záchranné služby Michael Georgiev.